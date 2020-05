ألكسندرا داداريو: لم أستسلم لجمالي

متابعة بتجـــــــــرد: اعترفت الممثلة الأمريكية ألكسندرا داداريو أنها لا تجيد شيئاً سوى التمثيل، ولا تتخيل أن تعمل في مهنة غيره، مشيرة إلى أنها أحبت تلك المهنة منذ أن كان عمرها 11 عاماً، ووجدت فيها نفسها، وتتمنى أن تترك فيها بصمة مميزة.

وذكرت داداريو (البالغة 34 عاماً) أن أصولها مزيج من أمم متعددة تشمل الإيطالية والأيرلندية والسلوفاكية والمجرية والإنجليزية، إضافة إلى نشأتها في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أن ذلك أكسبها ملامح مميزة، وجينات وراثية متعددة المنابع.

وأشارت إلى أنها لم تستسلم لفكرة أنها جميلة وحرصت على أن تلعب أدواراً متعددة ومتنوعة، بما في ذلك الشخصيات المعقدة والشريرة، وذلك منذ بداية مشوارها مع التمثيل في سن الـ16 عندما شاركت في المسلسل التليفزيوني “كل أطفالي”.

وقالت إنها تعتز بدور أنابيث تشيز في فيلم “سارق البرق” الذي دار في أجواء من المغامرة والفانتازيا وعرض عام 2010، كما تعتبر نفسها محظوظة لأنها شاركت العام الماضي في عملين هما الفيلم الرومانسي الكوميدي ?Can You Keep a Secret أو “هل تحفظ السر؟”، وفيلم الرعب “نحن نستدعي الظلام”.

من جهة أخرى، أوضحت داداريو أنها تستعد لاستئناف تصوير 3 أفلام من المقرر عرضها في نهاية العام الجاري هي “فتيات ضائعات وفنادق الحب، موت في معركة نارية، وليلة في سان دييغو”.