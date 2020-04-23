ديمي لوفاتو تواجه كورونا بـ”صندوق الصحة العقلية”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت المغنية والممثلة الأمريكية ديمي لوفاتو مساعدتها في إطلاق صندوق للصحة النفسية والعقلية، الذي جمع أكثر من 2 مليون دولار حتى الآن، لدعم 4 منظمات مخصصة لتقديم استشارات نفسية في زمن الأزمات عبر الرسائل النصية القصيرة.

وأشارت لوفاتو (27 عاماً) إلى أهمية وجود هذه المنافذ وخطوط التواصل للناس لأنك أحياناً تشعر بالوحدة ولا تعرف إلى أين تتجه أو مع من تتحدث، وخاصة أن الأفكار التي تحيط بك قد تكون مظلمة وقاتمة وتحتاج إلى توجيه للتخلص منها، هنا يأتي دور تلك المنظمات في توفير الإرشاد والمساعدة للمحتاجين نفسياً، بحسب “بيبول”.

وطالبت بألا يخجل الناس من مناقشة صراعاتهم ومشكلاتهم النفسية مع الآخرين، ناصحة، خاصة من يعانون القلق أو الاكتئاب أو إدمان المخدرات أو التحديات النفسية الأخرى، بضرورة التواصل مع المختصين.

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وأضافت أن طلب المساعدة ليس علامة ضعف بل قوة، موضحة “المجتمع من حولنا كثيراً ما يخبرنا بأنه إذا طلبنا المساعدة فنحن ضعفاء، لكن في رأي أنه بالعكس فإن من القوة أن نقوم بالخطوة الأولى في اتجاه الحصول على المساعدة مهما كان شكلها أو نوعها”.

وألمحت إلى أن الهدف من هذا الصندوق هو أن تكون إلى جانب جمهورها ممن يكافحون عقلياً ونفسياً في ظل أزمة كورونا.

يشار إلى أن لوفاتو عانت من قبل من تعاطي المخدرات، وخضعت لبرنامج للعلاج من الإدمان.