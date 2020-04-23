هيلسي: الحياة حلوة

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت المطربة الأمريكية هيلسي أن شخصية «القمر السابح» في قصص مانجا اليابانية هي ملهمتها، لأنها تجسد قوة المرأة وطموحها وهو ما تحاول تحقيقه في حياتها الفنية.

وقالت: إن الفن عالجها من الإحباط والاكتئاب، معترفة بأنها أقدمت على الانتحار في الـ17 من عمرها، ولكن نجاحها في عالم الموسيقى كان بمثابة رسالة بأن الحياة حلوة وتستحق أن تُعاش.

وأوضحت أن الموسيقى هي الملجأ الذي تأوى إليه، وتثق أنها ستجد فيها الراحة والأمان والحب الذي تفتقده بعد تعثر علاقاتها وقصص حبها رغم أنها غنت للحب كثيراً بحسب قولها.

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وذكرت أنها تتمنى أن تتطور علاقتها مع المطرب إيفان بيترز، ولكنها غير متعجلة على ذلك، لأنها تؤمن أن التطور الطبيعي المتدرج هو الذي يكفل للحب الاستمرار.

من جهة أخرى، نشرت هيلسي (البالغة 25 عاماً) صورة لها عبر حسابها على إنستغرام، تتحدى بها ملل الحجر الصحي، وحيت في تعليق لها مكافحي كورونا الذين يضحون بحياتهم من أجل إنقاذ الآخرين، منوهة بأنها تبرعت بأقنعة طبية لحماية هؤلاء المجهولين وخاصة العمال الفقراء.

وذكرت المطربة الأمريكية أنها بدأت العزف على الكمان والتشيللو وهي طفلة صغيرة قبل أن تنتقل للجيتار الكهربائي في الـ14 من عمرها.