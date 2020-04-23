ستيفن هوكينج يحارب كورونا "من قبره"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت أسرة عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينج إنها تبرعت بجهاز التنفس الاصطناعي الذي كان يستخدمه للمساعدة في معالجة مرضى المستشفيات المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتوفي هوكينغ في عام 2018 عن عمر 76 عاماً بعدما كرس حياته لاكتشاف أسرار الكون، رغم معاناته طيلة حياته من مرض التصلب الضموري العضلي الجانبي.

وقالت ابنته لوسي إن جهاز التنفس الاصطناعي الذي استخدمه هوكينج قُدِّم لمستشفى "رويال بابوورث" في كامبريدج شرق إنجلترا، حيث تلقى رعاية طبية خلال حياته.

وأضافت: "كمريض يحتاج إلى التنفس الاصطناعي، كان (رويال بابوورث) مهماً جداً بالنسبة إلى والدي، وقد ساعده في بعض الأوقات الصعبة".

وتابعت: "أدركنا أنه سيكون في طليعة المستشفيات التي تحارب وباء (كوفيد-19) وتواصلنا مع بعض أصدقائنا القدامى هناك للسؤال عما إذا كان بإمكاننا المساعدة".

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وكان لدى هوكينج، الذي أمضى معظم حياته على كرسي متحرك وكان يتحدث باستخدام أداة للكلام متصلة بجهاز كمبيوتر، بعض المعدات من خدمات الصحة الوطنية التي تديرها الدولة في بريطانيا.

وأوضحت ابنته أن هذه الأداة أعيدت بعد وفاته، لكن جهاز التنفس الاصطناعي اشتراه هوكينج مؤلف كتاب "إيه بريف هيستوري أوف تايم".

وقد ضاعف مستشفى "رويال بابوورث" قدرته الاستيعابية لمعالجة الحالات الحرجة نتيجة تفشي المرض الذي أودى بحياة 17300 شخص في أنحاء بريطانيا.

وقال المسؤول في المستشفى مايك ديفيز إنهم ممتنون للعائلة على هذا التبرع.

وأضاف: "نحن مشغولون للغاية في رعاية المرضى الذين يعانون من حالة خطرة نتيجة إصابتهم بكوفيد-19، والدعم الذي نتلقاه من المرضى وعائلاتهم والمجتمع المحلي يعني لنا الكثير".