قمع وتكتم ممنهج.. إيران الأسوأ عالميا في حرية الإعلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتلت إيران المرتبة الـ173 ضمن الدول ذات الوضع السيئ للغاية في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".

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وأدرجت المنظمة، إيران التي فقدت 3 درجات ضمن الدول الأكثر قمعا للصحفيين، حسبما أوردت محطة إيران إنترناشونال ومقرها بريطانيا. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن النظام الإيراني أعاق حرية الوصول للمعلومات، وقمع الحريات الأساسية لمواطنيه داخل البلاد.

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وأوضح التقرير أن نظام طهران حاول جاهدا إخفاء الحقيقة خلال أحداث كارثية أبرزها الفيضانات في أبريل 2019، وأعداد ضحايا ومعتقلي احتجاجات نوفمبر الماضي، وإسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير 2020، وأخيرا تفشي فيروس كورونا المستجد في فبراير الماضي.