فنانة عراقية تشعل الغضب بتصريح غريب عن الرجال.. ومطالب بالقبض عليها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت الفنانة العراقية همسة ماجد غضب السوشال ميديا بعد تصريحها عن قيمة الرجل المالية، مشبهة إياه بسلعة تباع وتشترى، ما عرضها لهجوم حاد.

وتداول لهمسة مقطع فيديو تقول فيه: "خير الرياجيل أجيبه بخمسين ألف دينار (40 دولارا)"، خلال حديث عفوي مع أصدقائها، لكن ذلك لم يمنع الهجوم عليها.

وحظي فيديو همس على تفاعل واسع بين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، ووجهوا لها انتقادات حادة، وصلت إلى حد السب والشتم، والتعليقات المسيئة، فعلق أحد المتابعين: ‏"همس ماجد تكول أجيب أكبر رجال بخمسين ألف نريد نعرف شنو لي تقصدي بكلامك هذا المردود على تربيتك إذا تريدين أول شي جيبي والدك أو شقيقك بخمسين ألف".

‏‎وطالب المتابعون من وزير الداخلية التدخل شخصيًا بالتحقيق مع الفنانة همس ماجد، وقال أحدهم :"يجب تقديمها القضاء العراقي حتى تنال عقوبتها أمام المجتمع العراقي وأقل ما يمكن عدم ممارسة عملها لفترة يحددها القضاء العراقي لتكون عبره إلى كل من يتعده على العراق وشعبه".

وأضاف حساب آخر على الفيس بوك قائلا: "همس ماجد حجت البارحه ادكول شنو رجال أكبر رجال نشتريه 50 ألف ههههههه اعتقد مفتهمه الموضوع غلط ست همسه بهاذا الوكت تره نسوان ماله قيمه واعتقد أسعارهن 10 او بزايد 15 ألف حرام صيرين انتي علاميه والله يشهد زباله ما اشغلج وجهج كله عمليات اذا ترجعين الماضيح لا ماضيج اوصخ ماضي بلعراق".

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وتابع ثالث: هاي انتي إعلاميه وهيج زفرة اخلاقج.... انتي والعلج. وزاد آخر قائلا: والله انتي بـ 49 الف تطلعين عااابت حواجبج تكول جوب. وأكمل آخر: تقلب النفس من بهاتتها".

وعلى إثر هذه الحملة اضطرت الفنانة والإعلامية العراقية أن تخرج عن صمتها وتعتذر عما قالته وتوضح طبيعة موقفها.

وقالت همس عبر حسابها بإنستغرام: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة تحية لكل الناس المحترمة اللي تعرفني زين، الفيديو اللي نزل مستقطع من كلام يخص الرجال او اشباه الرجال اللي يضربون نسوانهم واخواتهم وياخذون تعب زوجاتهم، لم اقصد بكلامي الاسائة للرجال المحترمة أو الخوش زلم بالعامية، النفوس ‏الضعيفة استقطعت الفيديو من البث اتقو الله وخلونا نتراحم حتة الله يرحمنا يومين بعد لشهر رمضان وانتو عايفين الدنيا وراكضين ورايا."

يذكر أن همسة ماجد هي فنانة شابة عملت كمقدمة برامج في قناتي "السومرية والعراقية"، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، وهي من مواليد أغسطس 1989.