مسلسلات رمضان 2020.. المواعيد والقنوات الناقلة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد موسم الدراما الرمضانية لهذا العام 2020 موسمًا مختلفًا عن سابقيه فهو الأول من نوعه الذي لا يستطيع أحد أن يطلق عليه موسمًا دسمًا يتنوع بين جميع التصنيفات، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا "كوفيد - 19"، على جميع البلدان.

وينتظر الجمهور كل عام المسلسلات المصرية والسعودية واللبنانية والسورية والكويتية، إضافة إلى بعض المسلسلات الخليجية ووجبة متميزة من دول شمال إفريقيا تونس والجزائر والمغرب، ولكن هذه العام لن يشهد هذه الطفرة الإنتاجية.

ويرصد "فوشيا" في التقرير التالي أبرز خريطة الأعمال الفنية التي تعرض في الدراما الرمضانية لموسم 2020 من مصر والسعودية ولبنان والكويت بالأسماء والقنوات الناقلة والمواعيد التي تُعرض بها.

المسلسلات المصرية

-"2 في صندوق" مسلسل كوميدي بطولة نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة "أوس أوس" ويعرض في تمام الساعة 10:30 مساء على قناة أم بي سي مصر

-"اللعبة" بطولة هشام ماجد وشيكو ويعرض على قناة أم بي سي مصر في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية

-"ونسني" ويعرض بطولة أحمد سلطتن ومحمود الليثي ويعرض على قناة أم بي سي مصر في تمام الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.

-"البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان ويعرض على قناة dmc في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية، كما يعرض على قنوات

-"خيانة عهد" بطولة الفنانة يسرا ويعرض على قناة الحياة الحمراء في تمام الـ 8:00 مساء بتوقيت السعودية.

-بـ"100 وش" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين ويعرض على قناة الحياة الحمراء في تمام الـ 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

-"الفتوة" بطولة ياسر جلال ويعرض على قناة الحياة الحمراء في تمام الـ 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

-"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري ويعرض على قناة dmc في تمام الـ 8:00 مساء، ويعرض أيضا على cbc في تمام 12:00 منتصف الليل، كما يعرض على قناة أون في تمام الـ 9:00 مساء بتوقيت السعودية

-"سكر زيادة" بطولة الفنانتين نبيلة عبيد ونادية الجندي ويعرض حصريًا على قناة أم بي سي مصر.

-"لعبة النسيان" بطولة الفنانة دينا الشربيني ويعرض حصريًا على قناة أم بي سي مصر.

-"فالنتينو" بطولة النجم عادل إمام ويعرض على قناة dmc في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

-"لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج ويعرض على قناة الحياة في تمام الـ 11:15 مساء بتوقيت السعودية.

-"رجالة البيت" بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني ويعرض على قناة dmc في تمام 12:00 منتصف الليل كما يعرض على قناة أون إي وcbc في تمام 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

-"ولاد امبابة" بطولة المطرب الشعبي سعد الصغير ويعرض على شاشة النهار.

-"عمر ودياب " بطولة نجمي مسرح مصر علي ربيع ومصطفي خاطر ويعرض على قناة أون إي في تمام 10:00 مساء بتوقيت السعودية

-"النهاية" بطولة يوسف الشريف ويعرض على قناة أون في تمام 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

-"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، ويعرض على قناةcbc في تمام 10:00 مساء بتوقيت السعودية.

-"ليالينا 80" بطولة غادة عادل وإياد نصار ويعرض على قناةcbc في تمام 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

-"شاهد عيان" بطولة حسن الرداد ويعرض على شاشة النهار في الـ 8:30 مساء بتوقيت السعودية.

-"حب عمري" بطولة المطرب هيثم شاكر ويعرض على شاشة النهار.

-"سلطانة المعز" بطولة غادة عبد الرازق ويعرض على شاشة النهار 7:30 مساء بتوقيت السعودية.

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-"جمع سالم" بطولة الفنانة زينة ويعرض على شاشة النهار 9:30 مساء بتوقيت السعودية.

-"القمر آخر الدنيا" بطولة الفنانة بشرى ويعرض على قناة النهار في تمام الـ 12:30 منتصف الليل بتوقيت السعودية.

المسلسلات السعودية

-"مخرج 7" بطولة ناصر القصبي، ويعرض على شاشة MBC الأولى وMbc.

-"ضرب الرمل" وهو أول بطولة تمثيلية للفنان خالد عبدالرحمن وتشاركه أميرة محمد ويعرض على قناة SBC السعودية.

-"مليار ريال" بطولة خالد الفراج وهيا الشعيبي ويعرض على قناة SBC السعودية.

المسلسلات اللبنانية والسورية

-يقدم الأخوان بسّام ومؤمن الملا مسلسل "سوق الحرير" ويضم في قائمة أبطاله بسام كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار ويعرض على شاشة Mbc 1 في تمام الـ 11 مساء وقناة LBCI Lebanon.

-"أولاد آدم"، مسلسل لبناني سوري يجمع بين قيس الشيخ نجيب ومكسيم خليل وماغي بوغصن، ويعرض عبر شاشة mtvlebanon وشاشة Mbc دراما وقناة "لنا" السورية، وقناة إم بي سي 4 السعودية، وإل بي سي اللبنانية.

-"الساحر" مسلسل لبناني سوري بطولة النجمين عابد فهد وستيفاني صليبا، ويعرض على ميعاد عرض مسلسل الساحر على قناة أبوظبي في تمام الساعة 9:00 مساء يتوقيت السعودية، والـ 9:00 بتوقيت مصر، كما يعرض على قنوات osn في تمام الـ 9:00 مساء، وقنوات Alfa مسلسلات وlbc وسما وفلسطين والجزائرية 6 وعمان ودجلة.

-"النحات" مسلسل لبناني سوري بطولة باسل خياط والنجمات أمل بوشوشة وليا بو شعيا، ويعرض على قناة أبو ظبي في تمام الـ 10:00 مساء بتوقيت السعودية وفلسطين ويا هلا Osn في تمام الـ 8:00 مساء، كما يعرض على قنوات Lbc والجزائرية السادسة.

-"حارس القدس" هو مسلسل سوري للفنان رشيد عساف ومجموعة من النجوم ويعرض على قناة الميادين في الـ 9:00 مساء بتوقيت سوريا والسعودية، وأيضًا قنوات الظفرة وتلفزيون لنا والسورية.

-"الحرملك"، مسلسل سوري لبناني يقوم ببطولته الفنانين درة وجاسم النبهان ومجموعة من نجوم الخليج ويعرض عبر شاشة التاسعة وتلفزيون لنا وقناة الفجيرة.

-"بروكار" مسلسل سوري للفنانة سلمى المصري سيعرض على ما يقارب عشرة قنوات تلفزيونية بينهم قناة سوريا دراما في الـ 6:00 مساء بتوقيت سوريا والسعودية، وأيضًا قنوات رؤيا السومرية، وعمان الشارقة، والشاهد nbn، ولنا وسما.

مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" من بطولة غسان مسعود ورنا شميس ويعرض على قناتي أبو ظبي وLbc اللبنانية.

-"يوما ما" للفنانة جيني إسبر ويعرض على قناة روتانا دراما وLbc لبنان ولنا وسوريا دراما.

-"الجوكر" للفنانين وائل رمضان وعبير شمس الدين ويعرض على قناة لنا السورية.

-"أحلى أيام" للفنانين معتصم النهار وروجينا ويعرض على قناة لنا الفضائية السورية.

المسلسلات الخليجية

-"أم هارون" بطولة حياة الفهد ويعرض على قناة Mbc وتلفزيون الكويت.

-"محمد علي رود" وهو بطولة جماعية، ويعرض على شاشة روتانا خليجية كما يعرض على شاشة أبو ظبي في تمام الساعة الـ 10:00 مساء.

-"آل ديسمبر" بطولة طارق العلي ويعرض عبر شاشة روتانا خليجية في تمام الـ 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

-"كسرة ظهر" للفنان عبدالله السدحان ويعرض عبر تلفزيون الكويت.