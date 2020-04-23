فرح الهادي تمارس فن مكياج "غريب".. وتجذب انتباه الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفاشنيستا الكويتية فرح الهادي، جمهورها بالظهور بشكل مختلف عما اعتادت عليه الفترة الماضية، حيث استغلت تواجدها في الحجر المنزلي هذه الفترة بسبب تفشي كورونا في بلدان العالم المختلفة، وأبرزت موهبتها في استخدام فن المكياج.

وكشفت الهادي من خلال حسابها على تطبيق "سناب شات" عن مجموعة من الفيديوهات والصور التي كانت تمارس من خلالها هذا الفن على وجهها، الأمر الذي أثار إعجاب متابعيها وجعلها محط أنظارهم وتحدث عنها الكثيرون.

وظهرت فرح الهادي بشكل مختلف تمامًا من خلال تغيير ملامحها بالألوان، ولم تترك مكانًا في وجهها إلا وغيرته، حتى شعرها، مما غير من شكلها تمامًا، إذْ استطاعت أن تذهب بتركيز الجمهور في مواقع السوشال ميديا من أزمة كورونا إلى الحديث عن شئ آخر.

وصعد وسم #فرح_الهادي للترند السعودي على تويتر وسط إشادة كبيرة من الجمهور كونها استطاعت أن تستغل الحجر المنزلي في إبراز موهبةٍ جديدةٍ لها، بالمقابل تهكم البعض منها وأطلقوا تغريدات ساخرة بأنهم لم يروا أي إبداع، كما أن السخرية تطرقت إلى ذكر اسم زوجها "عقيل الرئيسي" متوقعين أنه سيكون مندهشًا مما تفعله فرح الهادي عند دخوله المنزل.

وتطرق آخرون إلى أنها استطاعت أن تُبعد خصوصياتها بعض الشيء عن الجمهور وأنها ارتأت أنه لا فائدة من ظهورها مع زوجها كـ"كابلز"، وبدأت في تقديم محتوى هادف عبر حسابها في "سناب شات".

وكتبت المغردة مها قائلة: "حرفيا فنانة استغلت حظر التجوال بشي مرة ممتع #فرح_الهادي".

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وقالت راغد: "شكلي وانا ادور على الابداع اللي تشوفونه وانا ما اشوفه #فرح_الهادي".

وكتب حساب بطريقة ساخرة تعليقًا على صورة كرتونية وبيدها ألوان المكياج فقال: "إذا دخل عقيل على فرح #فرح_الهادي"، وبذات الطريقة قالت شهد: "#فرح_الهادي عقيل لما يدخل على فرح في الغرفة".

وأردفت داليا قائلًة: "#فرح_الهادي، فرح الهادي تغيرت كثير الفترة الأخيرة قللت تصوير خصوصياتها هي وزوجها، انتبهت لأخطائها وعرفت إن الناس ما يهتمون بالكابلز قد ما يهتمون بالمحتوى! فصارت تطلع بطبيعتها من غير تكلفَ واهتمت بهواياتها وبيتها ونفسها".

واستطرد حساب باسم "العنود" قائلًا: "#فرح_الهادي فنانة والي يقول غير كذا ما عنده سالفة"، وكتبت داليا: "الفن اللي الله يحرمنا منه #فرح_الهادي".

وعانت فرح الهادي كثيرًا خلال الفترة الماضية بشأن الأسئلة التي تلقتها حول حملها من عدمه، حيث كان الجمهور يهتم بذلك حتى أنها ذات مرة صرّحت قائلةً إنه لو حدث حمل ستُعلم جمهورها بالأمر.