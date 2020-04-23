ناعومي كامبل: أتناول الطعام مرة واحدة باليوم.. وأرفض الغلوتين والألبان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تهتم ناعومي كامبل بمظهرها باعتبارها عارضة أزياء ونجمة مجتمع شهيرة، ولكن يبدو أن مظهرها هو عمل شاق ومتعب كثيرًا.

اعترفت عارضة الأزياء البريطانية "ناعومي كامبل" بأنها تتناول الطعام مرة واحدة فقط في اليوم في محاولة للحفاظ على رشاقتها، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وعندما سئلت في مقابلة جديدة عن روتينها المعتاد، قالت ناعومي إنها تتناول وجبة الغذاء فقط، وأن الغداء هو العشاء بالنسبة لها، لأنها تأكل مرة واحدة فقط في اليوم.

ورغم نظامها الغذائي القاسي، إلا أن هذا لا يعني أنها لا تقوم بإعداد الطعام، مشيرة إلى أنها تقوم بإعداد الحلويات والكعك كل يوم أحد.

كما شددت على أنها ترفض تناول الغلوتين ومنتجات الألبان، إلا أنه لا مانع من القليل من الحلويات.

كانت قد اعترفت ناعومي سابقًا بأنها عاشت على العصائر والخضروات لمدة عشرة أيام أثناء عروض الأزياء في عام 2013.

وقالت عن حبها للصيام: "آكل عندما أشعر بذلك ولا أجوّع نفسي، إذا كنت أرغب في قضاء يوم ولا أتناول الطعام، فأنا أفعل ذلك وأقوم فقط بشرب الماء أو العصير".

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وأضافت أن الأمر ليس أساسيًا ولا يتم التخطيط له، ولكن يعتمد على ما تشعر به، ففي بعض الأحيان تريد فقط صنع العصير، وقد يكون ذلك يوما واحدا، أو يومين في الأسبوع.

وبالإضافة إلى نظامها الغذائي الصارم، تقوم بتمارين منزلية منتظمة، إذ عبرت أن الصالات الرياضية تثير قلقها.

وتقضي أيضًا 30 دقيقة كل يوم في الحمام وتضع الأملاح والخل والفانيلا.

كانت قد كشفت كامبل سابقا أنه من غير المرجح أن تتخلى عن مآثرها ونجوميتها الساحرة في أي وقت قريب لصالح الأمومة، لأنها ليست جاهزة بعد.

وقالت خلال مقابلة مع مجلة WS إنها بدلاً من ذلك تنظر لنفسها كأم لديها عدد لا يحصى من الأطفال الذين تقابلهم من خلال عملها الخيري، خاصة في أفريقيا.

وبسؤالها عن خططها المحتملة لإنجاب أطفال، أجابت ناعومي: "ليس بعد، سأرى ما الذي يجلبه لي الله".

وتحدثت ناعومي أيضًا عن حياتها بمفردها بعد سنوات من مواعدة عدد من الرجال البارزين، وقالت: "كونك وحيدًا لا يعني أنك وحيد، فليس لدي وقت لأشعر بالملل، وليس لدي وقت للوحدة".