لطفي بوشناق يؤكّد أنّ "الجنود البيض" هديته للأطباء

تونس - لايف ستايل
أكّد الفنّان التونسي لطفي بوشناق أنّ أغنيته الجديدة "الجنود البيض"، هي هديّة موجّهة إلى الأطباء الذين يتصدرون الصفوف الأمامية في الحرب على فيروس "كورونا"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ أوّل زيارة له بعد انتهاء أزمة "كورونا" ستكون على الأراضي الفلسطينيّة. وقال لطفي بوشناق: "إن وباء كورونا أجبر الجميع على خوض حرب من أجل التصدّي له ولا يمكن للفنان أن يتخلى عن هذه المعركة"، وأضاف: "لذلك اخترت أن أتوجه بتحية للقطاع الطبي، إذ لا يمكن أن أتجاهل دور الأطباء في حماية البشر والاهتمام بأغلى ما يملك وهي صحته، واليوم يخوض الأطباء وفي الصفوف الأولى حربًا ضد وباء يفتك بالبشر بلا هوادة، ويحاولون حماية الناس، وأيضًا كشف سر هذا الفيروس من أجل القضاء عليه، ولهذا جاءت هذه الأغنية التي تمثل هدية متواضعة للجيش الأبيض".
وأضاف بوشناق: "قد تكون هذه التحية متأخرة في بروزها، ولكن التفكير فيها موجود منذ مدة إذ سبق أن احتفت بالعمال والمعلم وعامل النظافة". واستطرد المطرب التونسي قائلًا: "إنّ الفن هبة من الله والتزام برسالة إيجابية في الوجود، ذلك أن الإحساس المرهف وما يتصل به من قدرة على التعبير بالموسيقى والغناء أو غيرها من الفنون هي هبة يمنحها الله لمن يشاء من عباده وهو ما يجعلها مسؤولية كبرى"، متابعًا: "من هذه الزاوية أحرص على أن أحسن اختيار ما أقدمه من أعمال وما أختاره من أغان"، أما بالنسبة لاستعداده لشهر رمضان، فقال لطفي بوشناق: "من المهم أن يكون شهر رمضان مناسبة للتأمل والابتهال وشخصيًا سأحرص على أن أحافظ على نفس عاداتي في شهر رمضان، إذ أوزع وقتي بين العبادة والقراءة، فرمضان شهر استثنائي بكل المقاييس أرجو أن يكون مباركًا على الجميع وأن تتغلب فيه قيم التضامن والتآزر وأن يعود بالخير على كل العرب والمسلمين، وأود ان أتوجه بالتحية خاصة إلى إخوتي في فلسطين التي ستكون أول بلد أزوره بعد نهاية منع السفر بسبب كورونا".
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