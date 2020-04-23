هيفا وهبي مستاءة من أسئلة في "منا وجر"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







أبدت الفنانة هيفا وهبي استياءأ من بعض الأسئلة التي طرحت عليها خلال برنامج "منا وجر" الذي يعرض على شاشة تلفزيون "إم تي في" اللبنانية. وظهرت وهبي مع مقدم البرنامج بيار رباط من الحجر المنزلي. ويبدو ان بعض الأسئلة الخالية من المضمون أغضبت وهبي، حيث سألها رباط "لو خيرت بين تقبيل شخص أكل ثوم وآخر أكل بصل من تختارين؟، وبين القطايف وكلبتك قطايف لمن تشتاقين أكثر؟. وأعربت عن استغرابها من نوعية الأسئلة مرات عدة متساءلة أكثر من مرة " شو هالسؤال".

وأطلت هيفا على البرنامج مرتدية بيجاما زهرية اللون من وحي أجواء الحجر المنزلي . وتحدثت عن خروج مسلسلها " أسود فاتح" من السباق الدرامي، وقالت هيفا إنها شعرت بالحزن لأن التصوير كان متعباً، وكانت تأمل أن يرى النور، إلا أن الظروف الصحية حالت دون استكمال التصوير ليتم تأجيله إلى موعد لم يقرر بعد.

وأشارت الى انها تلازم المنزل مع والدتها وشقيقتها، لافتة الى انها بدأت خلال الحجر بالإعداد لأغانٍ جديدة. وألمحت الى ازدياد وزنها بسبب الحجر، وقالت:"صرنا عم نتغذّى اكتر وما في stress شغل". وتابعت متحدثة عن تفكيرها الدائم في تناول الطعام خلال الحجر، وقائلةً: "أنا حاطة كرسي قدام باب البرّاد، وهيدي الكرسي ما حدا بيقدر يدقرها، هيدي كل ربع ساعة بقعد عليها". وتستمعون إلى المزيد مما كشفته وهبي في الفيديو المرفق.

