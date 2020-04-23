تزوج فنانة شهيرة وهذه حكايته مع السفير الروسي.. 10 معلومات عن أحمد نبيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في 23 أبريل 1943، ولد الفنان المصري الكبير أحمد نبيل، في حي كرموز بالإسكندرية، وهو رائد فن البانتوميم في مصر، ويعتبر من أشهر ممثلي البانتوميم في العالم.

وفي هذا التقرير نرصد لكم 10 معلومات عن أحمد نبيل:

- كان نبيل يحب أن يقلد الفنانين المشاهير منذ الصغر من أمثال شارلي شابلن وأبوت وكيستلو.

- قدم عروضًا أيام المدرسة والجامعة ونال شهرة واسعة في الإسكندرية.

- شارك في مسرحية حواديت مع الثلاثي، ولعب دور صبي الراقصة، هذا الدور الذي لفت له الأنظار بشدة.

- درس البانتوميم بالاتحاد السوفيتي سابقا، وإخراج البانتوميم في عدة أعمال بجمهورية أذربيجان.

- شارك نبيل بالتمثيل فيما يقرب من 100 عمل فني ما بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات وفوازير.

- حصل على جوائز عديدة في فن البانتوميم من الاتحاد السوفيتي، ومن جامعة جنيف واتحاد الأدباء فى الهند وجامعة سيدني بأستراليا.

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- كما حصل على جائزة الفنان المتميز في العالم العربي مرتين عام 1984 في مهرجان البحرين، والثانية في مهرجان المسرح العربي 1990 في عمان، ودرع وزارة الدفاع المصرية، ودرع جامعة القاهرة.

- تزوج من الفنانة المصرية إنعام الجريتلي.

- قال إنه كان يقدم فقرات مع شباب الاتحاد الاشتراكي بالزمالك، وفي أحد العروض حضر السفير الروسي وشاهده، فرشحه السفير الروسي للسفر للاتحاد السوفيتي، رغم أن وزارة الثقافة أخبرت السفير بأنه لا يوجد مصري يجيد فن البانتاميوم، لكن السفير أصر على سفره.

- سافر لمعهد البانتوميوم في إذربيجان وحصل على المركز الثالث على العالم من أصل 42 دولة على مستوى العالم.

- قال مع صاحبة السعادة إنه اعتزل العمل الفني سنة 2011، احتراما لنفسه وتاريخه، لعدم قدرته على مواكبة التغييرات التي حدثت في الفن وشعوره بالخذلان من بعض العاملين في المجال الفني، واكتفى بالتدريس بجامعة الإسكندرية بقسم المسرح.

نبيل يقلد شارلي شابلن