تراند اليوم : تطورات مفاجئة في خناقة إعلامي إماراتي وفنانة كويتية شهيرة



بعد تبادل الشتائم والاتهامات بين الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، والفنانة الكويتية مها محمد ، بسبب الفنانة المغربية مريم حسين، ظهر الأول في مقطع فيديو مفاجئ وأعلن عن إنهاء الخلاف بينهما.

وقال "الجسمي"، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، إنه اكتشف وجود إحدى المحاميات التي كانت السبب في إشعال الفتنة بينه وبين مها محمد، وتسببت في إيصال الأمور بينهما لهذا الحد.

وأشار إلى أنه أجرى اتصالًا هاتفيا بالفنانة وزوجها، وانتهى الأمر في هذه المكالمة بتلافي كافة المشاكل التي نشأت بينهما”، مبينًا أن اقتراب شهر رمضان المعروف بأنه شهر التسامح والذي يأتي في ظل أزمة وباء كورونا تم تصفية النوايا بينهما، مضيفا: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد الشخصية التي تسببت في اشتعال الخلافات.

فيما نشرت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها، قائلة: "بما أن رمضان على الأبواب والتسامح من شيمنا تم الصلح بيني وبين الأخ صالح الجسمي".

وأضافت الفنانة الكويتية: "اتضح أن هناك سوء تفاهم وعناصر خفية أثارت الفتنة بيننا، وتصافت النفوس والكل على نياته وإحنا خليجيين ما نوقف في وجه بعض… شكرًا للناس اللي تحب الخير وعلى نياتكم ترزقون".