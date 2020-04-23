تراند اليوم : رغم بلوغه 70 عامًا.. فنان شهير يستقبل مولود جديد



لم يقف عمره حائلًا أمام إنجابه طفلًا رغم بلوغه الـ70 عامًا، حيث استقبل الممثل الأمريكي ريتشارد غير البالغ من العمر 70 عاما طفله الثالث، والذي يعتبر الطفل الثاني من زوجته أليخاندرا سيلفا.

وأنجبت الصحفية والناشطة الإسبانية سيلفا البالغة من العمر 37 عاما صبيا، ليصبح غير أبا للمرة الثالثة.

وهذا هو الطفل الثاني المشترك للزوجان غير وسيلفا وولد طفلهما الأول في فبراير عام 2018. ولدى غير ابن في العشرين من عمره من زوجته السابقة الممثلة الأمريكية كاري لويل. كما لدى سيلفا ابن من زواجها السابق، وعمره سبع سنوات.

وتزوجت سيلفا من غير عام 2018 بعد قصة حب دامت ثلاثة أعوام، وقال غير عقب زواجهما: "أنا أسعد إنسان في الكون... أنا متزوج من امرأة جميلة وذكية وحساسة ومستعدة لمساعدة الناس والمرح والصبر وقادرة على الصفح. إنها طاهية رائعة وتصنع أفضل السلطات في العالم!".



