اليوم.. ينطلق مارثون دراما رمضان 2020

25 مسلسلاً تساند المشاهد لمواجهة حظر الكورونا

منافسة نسائية قوية وعودة الكبار للمنافسة

الكوميديا فرس الرهان

رغم أزمة وباء كورونا، استطاع عدد كبير من المسلسلات أن يحجز لنفسه مكانا على شاشات الفضائيات فى الشهر الكريم، 25 مسلسلا تبدأ الليلة المنافسة على استقطاب المشاهد المصرى والعربى، تتنوع الأعمال ما بين الكوميديا والتراجيديا، وعلى صعيد النجوم تشهد المسلسلات منافسة نسائية قوية هى الأولى من نوعها، حيث تتصدر النجمات الصفوف الأولى هذا العام ببطولات منفردة وجماعية، كما يشهد العام عودة النجوم محمود حميدة وعبد العزيز مخيون ونادية الجندى ونبيلة عبيد إلى دراما رمضان بعد غياب.

يسيطر على أعمال رمضان هذا العام تقليل مدة حلقات العرض، بالإضافة إلى انشغال فريق عمل بعض هذه المسلسلات بالتصوير حتى الأيام الأخيرة من الشهر الكريم، ونرصد لكم مسلسلات رمضان والقنوات العارضة لها.

1ـ الاختيار

حجز مسلسل «الاختيار» موعده مبكرا بين المسلسلات المعروضة، حيث انتهى فريق العمل من 70 فى المائة من تصوير أحداثه، ومن المقرر عرضه حصريا على قناة on.

يتناول المسلسل حياة أحمد المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد عام 2017، أثناء تصديه للهجوم الإرهابى فى سيناء، كما يلقى المسلسل الضوء على قصة الإرهابى هشام العشماوى، الذى نفد فيه مؤخرًا حكم الإعدام.

المسلسل بطولة الفنان أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة على، أشرف مصيلحى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

2ـ «فلانتينو»

مسلسل «فلانتينو» يعرض على إم بى سى، وتم الانتهاء من تصويره منذ فترة طويلة.

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل «فلانتينو» دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشكلات وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضاً لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

المسلسل بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

3ـ «رجالة البيت»

يعود الثنائى أحمد فهمى وأكرم حسنى لتقديم عمل كوميدى بعنوان «رجالة البيت»، الذى تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة على قناة سى بى سى.

يشارك فى بطولة العمل ويزو وعارفة عبدالرسول ولطفى لبيب، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف.

4ـ عُمر ودياب

ينافس مسلسل «عمر ودياب» على قناة إم بى سي، والذى يسجل التعاون الأول بين على ربيع ومصطفى خاطر فى الدراما التليفزيونية.

تدور أحداثه حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف.

5ـ البرنس

ينافس مسلسل «البرنس» على dmc، وتدور أحداثه حول شخصية رضوان البرنس، الذى يقع فى العديد من المشكلات مع أشقائه.

المسلسل بطولة كل من محمد رمضان ونور، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، صفاء الطوخى، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامي.

6ـ فرصة تانية

حجزت الفنانة ياسمين صبرى دورها فى قائمة مسلسلات رمضان، من خلال مسلسل «فرصة تانية»، الذى تدور أحداثه حول المهندسة ملك، والتى تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ويعرض على قناة cbc.

المسلسل من بطولة ياسمين صبرى، وأيتن عامر، وأحمد مجدى، ونهال عنبر، وهبة مجدى، ودياب، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقص عادل.

7ـ خيانة عهد

تعود الفنانة يسرا للتواجد فى السباق الرمضانى المقبل،

بعد غيابها عامين، حيث تقدم مسلسل «دهب عيرة» الذى تغير اسمه إلى «خيانة عهد»، وتجسد خلاله شخصية أم لديها مصنع للملابس، ويعرض على قناة الحياة.

ويشارك فى بطولة المسلسل كل من حلا شيحة، وعبير صبرى وخالد أنور، وجومانا مراد، وهنادى مهنى، وتيام مصطفى قمر، والعمل من إخراج سامح عبدالعزيز.

8ـ سكر زيادة

ومن خلال مسلسل كوميدى تنافس النجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندى بمسلسل «سكر زيادة»، الذى تشارك فى بطولته سميحة أيوب، وهالة فاخر، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان، ويعرض حصريا على قناة mbc.

المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكى التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان فى صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التى تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

9ـ لعبة النسيان

تتواجد الفنانة دينا الشربينى بمسلسل «لعبة النسيان» على قناة mbc، والعمل من تأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة، وبطولة دينا الشربينى، محمود قابيل، أحمد فهمى وهنا شيحة، وإنجى المقدم.

تدور أحداثه حول «رقية» التى تتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة عقب إنجابها طفلها «يحيي» ولا تعرف ما حدث لها ولطفلها لعدة سنوات يحدث فيها الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

10ـ بـ100 وش

تطل الفنانة نيللى كريم بمسلسل كوميدى بعنوان «بـ100 وش» على قناة الحياة، ويشاركها فى البطولة الفنان آسر ياسين، والعمل من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري. تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى حول عمليات النصب لتتصاعد كل قصة 5 حلقات.

11ـ يا أنا يا جدو

تأكد عرض مسلسل «يا أنا يا جدو» الذى كان يحمل اسم «كتف قانونى»، وذلك بعد تأجيله من العام الماضى على قناة النهار.

المسلسل بطولة سارة سلامة محمد نجاتى وطارق صبرى وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوى ومنير مكرم وحسن عبدالفتاح، والعمل من تأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر.

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12ـ ولاد إمبابة

ينافس مسلسل «ولاد إمبابة»، ويجسد بطولة العمل كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق، والعمل تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، تدور أحداثه فى إطار كوميدى استعراضى، ويعرض على قناة النهار.

13ـ الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق

من خلال 15 حلقة فقط ينافس محمد عبدالرحمن ومحمد سلام بمسلسل «الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق»، ويعرض على إم بى سى مصر، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن إخراج إسلام خيرى.

14ـ ليه لأ

ينافس مسلسل «ليه لأ» على قناة إم بى سى، ويعد أولى بطولات أمينة خليل»، ويتناول المسلسل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للحديث عن القضايا المجتمعية التى يمر بها الأبناء ويعترض عليها الآباء.

مسلسل «ليه لأ» تدور أحداثه فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك فى البطولة هانى عادل وعمر

السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيى الدين ناردين فرج، وعبد الرحمن أبو زهرة، وتم الاستقرار على عرضه فى النصف الثانى من رمضان، بعد انتهاء حلقات الشركة المصرية لمكافحة الخوارق.

15ـ جمع سالم

اضطر صناع مسلسل «جمع سالم» للاستعانة بوحدة تصوير إضافية، حتى يستطيع العمل اللحاق بالعرض فى رمضان، تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول فكرة قبول الآخر لتحقيق السلام الاجتماعي. ويعرض على قناة صدى البلد.

المسلسل تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، وبطولة زينة ودلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودى، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي.

16ـ لما كنا صغيرين

يعرض مسلسل «لما كنا صغيرين» على قناة الحياة، وتدور أحداث المسلسل حول «جريمة قتل» تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجى الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، وبطولة ريهام حجاج، خالد النبوى، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازى، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين.

17ـ شاهد عيان

من خلال عمل بوليسى يشارك الفنان حسن الرداد، بمسلسل «شاهد عيان» ويبتعد فيه عن الكوميديا ويعرض على قناة النهار.

يشارك فى البطولة كل من «هنا شيحا، وليد فواز، بسمة، محمد لطفى، ريم عبدالقادر»، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

18ـ سلطانة المعز

تخوض الفنانة غادة عبدالرازق المنافسة بمسلسل «سلطانة المعز»، الذى تجسد فيه دور سيدة مالكة لمحلات كبدة، ورثتها عن والدها وتقع فى الحب وتتغير حياتها، ويعرض على قناة النهار وتن.

يشارك فى البطولة حسن حسنى، محمد لطفى، محمد حاتم، كريم الأبنودى، دينا، شريف إدريس، محمود البزاوى، والعمل تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير.

19ـ القمر آخر الدنيا

ويعرض مسلسل «القمر آخر الدنيا» على قناة روتانا، وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى رومانسي.

والعمل بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندى، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدى الأتربى وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.

20ـ ونحب تانى ليه

ينافس مسلسل «ونحب تانى ليه» على قناة سى بى سى، وتجسد خلاله ياسمين عبدالعزيز دور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.

يشارك فى بطولة المسلسل كل من كريم فهمى وشريف منير وعلا رشدى، والعمل تأليف عمرو محمود ياسين ‏وإخراج ‏مصطفى فكري.

21ـ اتنين فى الصندوق

ولأول مرة يخوض السباق الرمضانى مع أول بطولة مطلقة لهما كل من حمدى الميرغنى، محمد أسامة «أوس أوس»، وذلك من خلال مسلسل «اتنين فى الصندوق»، الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى، على قناة إم بى سى.

يشارك فى بطولة المسلسل نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبدالله محمود، والعمل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى.

22ـ حب عمرى

«حب عمري» مسلسل اجتماعى رومانسى يتناول فترات زمنية هامة فى مصر، فهو يعد عودة لزمن الأعمال الدرامية الرومانسية، بطولة هيثم شاكر وسامح الصريطى، سهر الصايغ، منة فضالى، ميدو عادل، محمد مهران، حنان سليمان، محمد سليمان، أمانى كمال، أحمد كراره، وعدد من الوجوه الشابة. ويعرض على قناة روتانا

23ـ ليالينا

ويعرض مسلسل ليالينا 80 على قناة cbc بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوى، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد على رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم، وتدور أحداثه فى فترة السبعينيات.

24ـ اللعبة

بعد نجاح لافت لمسلسل «اللعبة» أثناء عرضه على منصة «شاهد»، تعيد شبكة قنوات «MBC مصر» عرض المسلسل فى موسم رمضان.

مسلسل «اللعبة» التى تدور أحداثه فى أجواء صراع كوميدى عائلى يومى غير تقليدى بين عائلتى «مازو»، و«وسيم» حيث يتنافسان للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التى تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلى منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.

كوميديا «اللعبة» شارك فى كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجها مُعتز التوني. ويُشارك فى بطولتها مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحى، ومحمد ثروت، وسامى مغاورى، ومى كساب، وميرنا جميل، عارفة عبدالرسول، وآخرين.

25ـ واكلينها والعة

ويعرض على قناة النهار مسلسل «وكلينها والعة» الجزء الثاني، وتدور أحداثه فى إطار حلقات متصلة منفصلة فى قالب كوميدى يشارك فى بطولته فى حلقاته المختلفة.

بطولة شريف رمزى، ورانيا يوسف، هشام عباس، محمد ثروت، أيتن عامر، حسن الرداد، شادى ألفونس، شريف سلامة، ميساء المغربية، سامح حسين، أحمد رزق، أحمد فتحى، مصطفى قمر، خالد سليم.