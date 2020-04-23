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أصالة وغادة عبد الرازق وغيرهما تزوجن في عمر المراهقة.. تعرفوا عليهن

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ميرنا وليد - بيروت - كثير من النجمات تزوّجن في سن المراهقة، وهناك من أعلنت عن هذا الزواج، وهناك من كانت تخفيه وكشفته الصدفة، مثل زواج الفنانة المغربية جنات من الملحن المصري محمد ضياء.

أما الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​، فأعلنت أنها تزوجت في سن صغيرة، نفس الموقف أيضاً أعلنت عنه الممثلة المصرية ​نيللي كريم​.

118c8a4ec2.jpg​أصالة​ تزوجت في عمر 17 سنة

غادة عبد الرازق تزوجت في عمر 17 عاماً

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722c67b50a.jpgنيللي كريم تزوجت في عمر 17 عاماً

8e6efda139.jpg​روجينا​ تزوجت في عمر 18 عاماً

54ddec3e6f.jpg​أسيل عمران​ تزوجت في عمر 18 سنة

10ffa74510.jpgجنات تزوجت في عمر 16 سنة

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