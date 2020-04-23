أصالة وغادة عبد الرازق وغيرهما تزوجن في عمر المراهقة.. تعرفوا عليهن

ميرنا وليد - بيروت - كثير من النجمات تزوّجن في سن المراهقة، وهناك من أعلنت عن هذا الزواج، وهناك من كانت تخفيه وكشفته الصدفة، مثل زواج الفنانة المغربية جنات من الملحن المصري محمد ضياء.

أما الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​، فأعلنت أنها تزوجت في سن صغيرة، نفس الموقف أيضاً أعلنت عنه الممثلة المصرية ​نيللي كريم​.

​أصالة​ تزوجت في عمر 17 سنة

غادة عبد الرازق تزوجت في عمر 17 عاماً

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نيللي كريم تزوجت في عمر 17 عاماً

​روجينا​ تزوجت في عمر 18 عاماً

​أسيل عمران​ تزوجت في عمر 18 سنة

جنات تزوجت في عمر 16 سنة