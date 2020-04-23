بالصور- جينيفر غارنر وحيدة في لوس أنجلوس.. لهذا السبب!

ميرنا وليد - بيروت - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية ​جينيفر غارنر​ وهي تسير وحيدة في ​لوس أنجلوس​، وتظهر غارنر وهي تجري مكالمة هاتفية وتحمل في يدها كمامة، بدت طليقة بن أفليك، 48 عامًا، بصحة جيدة وهي متجهة نحو سيارتها في حي برينتوود الذي تعيش فيه مع أطفالها الثلاثة، فيوليت، سيرافينا وصموئيل.

وتحاول غارنر تخطي ملل الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا من خلال التنزه أمام المنزل.

جارنر ظهرت مؤخراً أثناء مرورها في أحد الشوارع أمام منزلها، من دون أولادها، وهي ترتدي ماسك علي وجهها، بالإضافة إلى محاولتها كسر الحجر المنزلي عبر ركوب الدراجة.

من جانب آخر، أكدت تقارير عديدة أن جينيفر رفضت الموافقة على طلب زوجها السابق بن افليك الذي أراد أن تتعرّف شريكته الجديدة انا دي ارماس على ابناءه.

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