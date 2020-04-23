للمرة الثانية.. زينة تختار أنغام "كنا بنضحك"

ميرنا وليد - بيروت - انتهت الفنانة المصرية ​أنغام​ من وضع صوتها على تتر مسلسل الممثلة المصرية زينة "جمع سالم" الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني هذا العام 2020.

وتؤدي الفنانة أنغام الأغنية تحت عنوان "كنا بنضحك"، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة ومن المقرر أن تطرحه غدا قبل انطلاق عرض المسلسل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تختار فيها ​الممثلة زينة​ صوت الفنانة أنغام لأداء تتر مسلسلها، حيث كانت أنغام هي التي غنت تتر مسلسل الممثلة زينة "ممنوع الاقتراب أو التصوير".

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