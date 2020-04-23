تراند اليوم : شاهد : صورة مسربة و فاضحة لمذيعة قناة “الجزيرة” غادة عويس !

تعرضت الإعلامية بقناة الجزيرة غادة عويس لموجة من الانتقادات بعد تداول صور لها على منصات التواصل الاجتماعي وُصفت بالفاضحة .

وظهرت “عويس” خلال الصور المسربة وهي تدخن وتتناول مشروب أثناء قضائها السهرات في بعض الأماكن ما أثار حالة من الجدل .

ودشن مغردون هاشتاق على منصة “تويتر” بعنوان “حرباء الجزيرة” . وعلقت مغردة قائلة: “غادة عويس أرادت الأقدار أن تفضحها وهكذا تكون مخرجات قناة الجزيرة وهذه حقيقة من يهاجم المملكة وهكذا تكون نهاية المرتزقة”.

وأضاف مغرد “حرباء الجزيرة غادة عويس وغيرتها من زيتونه ( علا ) خلتها تظهر على حقيقتها النتنه، كنا نقول أن قناة الجزيرة طلعت ريحتها لكن اليوم نشوف أن حتى المذيعين طلعت ريحتهم وبدى ينكشف لنا المستور “.

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