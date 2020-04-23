تراند اليوم : الإعلامية “الحامل” تدخل على خط قضية “الفجور” .. تفاصيل صادمة

دخلت إعلامية مصرية شهيرة على خط الأزمة المثارة بسبب دعوة المدونة حنين حسام للفتيات لتسجيل بعض فيديوهات الرقص عبر تطبيق شهير.

وقالت الإعلامية دعاء صلاح ( التى سبق حبسها بسبب الحمل غير الشرعي ) : الفيديو الذي تسبب في حبس حنين حسام أنا عرضته في برنامجي قبل 4 شهور .

وأضافت: وقتها سلطت الضوء على دعوة حنين للفتيات لفتح الكاميرا والرقص أمامها .. وقلت (للأسف وصلنا للمستوى دا).

وتابعت: أنصح دائما بالتوعية الأسرية حتى لا نصل إلى أسوأ من هذا.

وقرر النائب العام المصري حبس الطالبة والمدونة حنين حسام 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على الفسق والفجور.