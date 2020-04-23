تراند اليوم : شبكة OSN تكشف عن نموٍ غير مسبوق في الطلب على خدمات البث وزيادةٍ بنسبة المشاهدة

كشفت OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة في المنطقة، عن بيانات قيمة حول عادات استهلاك المحتوى بين المشاهدين خلال الأسابيع الستة الماضية بما في ذلك أداء محتوى منصتها الجديدة التي تبث أعمال Disney+ الأصلية.

وتعكس أحدث البيانات حول عادات المشاهدة لمنصة بث OSN الجديدة والتي قامت بتجديد هويتها مؤخراً، ارتفاعاً بنسبة 900% في استهلاك محتوى البث منذ الأول من مارس 2020.

وفي هذا السياق، أشارت سونيا لكحل، الرئيسة التنفيذية اللتسويق لدى شبكة OSN: “نشعر بالحماس لتزايد أعداد المشاهدين الذين يتابعون المحتوى عبر شبكتنا. وتتجسد سعادتنا الحقيقية عندما ينصح أحد المتابعين أصدقاءه بمشاهدة المسلسلات والأفلام عبر قنواتنا؛ حيث شهدنا زيادة في عدد عمليات تنزيل تطبيقنا المخصص للهواتف المحمولة بنسبة 1700% منذ بداية شهر مارس، ونتوقع أن يستمر الوضع على هذا الحال. وتأتي هذه الزيادة نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلناها لضمان تقديم أفضل البرامج لمتابعينا. ونحن فخورون برؤية الإقبال منقطع النظير على محتوى Disney وMarvel وHBO”.

وبالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في نسبة المشاهدة لخدمات بث المحتوى بكافة أنواعه عبر الشبكة الإلكترونية من OSN، سجلت مشاهدة فئات المحتوى العائلي مثل برامج الأطفال والرسوم المتحركة والمغامرات زيادة بمقدار 22 مرة. ويعود الفضل بشكل رئيسي في هذه الزيادة إلى إطلاق محتوى أعمال Disney+ الأصلية مع بداية الشهر الحالي، حيث تتصدر أفلام ديزني قائمة المحتوى العائلي المفضل للمشاهدة مؤخراً بنسبة تفوق 75%.

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ولا تقتصر متابعة أعمال Disney+ الأصلية على الأطفال، حيث تتجاوز نسبة مشاهدة أعمال Disney+ الأصلية الـ 30% من إجمالي المحتوى الذي تتم مشاهدته على المنصة، وذلك بفضل تنوع المحتوى الجديد والحصري الذي تعرضه المنصة مثل مسلسل The Mandalorian.

كما لا يقتصر تزايد عدد ساعات المشاهدة على خدمة البث عبر منصة OSN، حيث تشهد كافة القنوات التلفزيونية للشبكة زيادة في الاستهلاك الإجمالي بنسبة 35%، وتسجل المحطات الإخبارية على وجه الخصوص زيادة بنسبة 250% في عدد ساعات المتابعة.

وأضافت سونيا: “على الرغم من أن مشاهدة محتوى الشبكة شهد زيادة خلال أوقات الذروة، غير أننا أيضاً نشهد ظهور أوقات ذروة جديدة لمشاهدة المحتوى؛ حيث لاحظنا خلال الأسابيع الستة الماضية على سبيل المثال زيادة في المشاهدة بنسبة 100% بين الساعة 3 والساعة 6 صباحاً”.

ويضم أرشيف منصة بث OSN آلاف الساعات من الأفلام والمسلسلات الشهيرة عالمياً، بما فيها المسلسلات التي حصدت أعلى نسب مشاهدة على مستوى العالم مثل Game of Thrones وWestworld وGrey’s Anatomy وKilling Eve، إلى جانب المحتوى الغني الذي تضمه أعمال Disney+ الأصلية مثل مسلسل The Mandalorian. وتخص المنصة الجمهور العربي بنخبة من الإنتاجات العربية والتركية المخصصة لتلبية مختلف الأذواق، وتتضمن القائمةك مسلسل “ما فيي” والمسلسل الرومنسي الكوميدي التركي “الحب ورطة”.