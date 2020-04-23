تراند اليوم : ضبطوها فى وضع تلبس .. وصيفة ملكة جمال في سرير فنان كبير

إستطاعت وصيفة ​ملكة جمال​ فى لبنان أن تتغلب على حالة الركود التي تعاني منها منذ إعلان التعبئة العامة وغياب الممولين عنها، ومن الواضح أنها وصلت إلى سرير نجم كبير بعد علاقة إعجاب عن بعد، سرعان ما تطورت إلى مواعدة في منزل الأخير، الذي تعيش في منزله الحسناء الشقراء التي كنا تحدثنا عنها، والموعودة بالزواج منه.

وصيفة ملكة الجمال بدأت بالحصول على بعض المصاريف من النجم، رغم بخله الشديد، وربما هو يدفع لها المال فقط في المرحلة الاولى من علاقتهما، وذلك للسيطرة عليها، قبل الإستغناء عنها في وقت لاحق.

المفاجأة ان بعض اصدقاء الفنان ضبطوهما فى وضع تلبس عندما قاموا بزيارة مفاجأة له بعد تسرب الشائعات .