عادل حسين يحترف الطبخ.. ويشارك محبيه الطرب 4 ساعات يوميا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

منذ أن أعلنت السعودية حملتها التوعوية بضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل اتساقاً مع الإجراءات المشددة في سبيل مكافحة تفشي فيروس "كورونا"، حتى أصبحت الهواتف، وتحديدًا مواقع التواصل الاجتماعي، هي همزة الوصل الرسمية بين الجمهور ونجوم الفن الذين حرصوا على مشاركة متابعيهم أهم انشطتهم خلال فترة الحجر المنزلي، بل إن هناك من ذهب إلى استغلال حسابه الرسمي لبث رسائل توعوية، وتحفيز الجمهور على الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنزل.

وبين الاحتفاء بالمناسبات الاجتماعية على أضيق نطاق، ودعم جهود وزارة الصحة وممارسة الرياضة، يمضي أغلب نجوم الساحة الفنية وقتهم.

الفنان الشاب عادل حسين قال إنه يمكث في المنزل طوال الوقت، ويضطر للخروج في أضيق نطاق وفي الوقت المسموح به نظامًا، وبيّن أنه يحرص على استقاء الاخبار من مصادرها الرسمية، موضحاً أنه يمضي الوقت بين متابعة الأخبار أو الطبخ الذي يجيده بشكل كبير، ولقاء محبيه عبر حسابه الرسمي على إنستقرام، ويشاركه مجموعة من الإعلاميين والفنانين والشعراء، كما أنه لا يهمل الرياضة المنزلية، معتبرًا "أن فترة الحجر تعتبر فرصة ليعيد الإنسان اكتشاف بعض الجوانب في شخصيته".

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ووجه عادل رسالة توعوية للمجتمع طالبهم فيها بضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية والابتعاد عن الإشاعات.

يشار إلى أن الفنان عادل حسين كان بصدد طرح ألبومه خلال عيد الفطر المبارك، إلا أنه رأى تأجيله حتى زوال أزمة "كورونا"، ويشهد الألبوم مشاركة الفنان عبادي الجوهر من خلال تلحينه لإحدى الأغاني، كما سيتم طرح أغنية واحدة للراحل طلال مداح، بعنوان "غالي" بتوزيع موسيقي جديد.

وأكّد عادل أنه سعيد بالتعاون مع أسماء متميزة في مجال الشعر واللحن، بالإضافة إلى مشاركة "رفيق دربه" ونجم ستار أكاديمي الفنان محمد خلاوي في تلحين أغنية "أبشرك" والشاعر ماجد اليافعي، وسيتم طرح الميني في الوقت المناسب.

ويشارك الفنان عادل حسين جمهوره الكثير من الأعمال الغنائية عبر "لايف إنستقرام" كل يوم وعلى مدى أربع ساعات.