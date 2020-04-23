النجمات يتنافسن بالطرافة عبر "تيك توك".. وفنانة تهاجمهن! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أصبح تطبيق "تيك توك" الملاذ الأول للعديد من نجمات الفن العربيات في الحجر الصحي المفروض نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث وجدت الفنانات ضالتهن فيه بعد توقف النشاطات الفنية الغنائية والتمثيلية بسبب الوباء.

وبحسب المتابعين فإن النجمة نادين نجيم تعد الفنانة الأكثر نشاطًا على "تيك توك" مقارنة بزميلاتها إن كان في لبنان أو الوطن العربي، حيث يكاد لا يمر يومًا دون أن تشارك فيه بفيديو مبتكر من حياتها أو تقلد فيه أحد الأصوات، أو فيديوهات طريفة متنوعة، بل وصل بها الأمر في أحد الأيام أنها نشرت 6 فيديوهات في يوم واحد.

ويتابع نجيم 1.3 مليون شخص عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، بسبب نشاطها الكبير، واستحسان الجمهور للفيديوهات التي تقوم بتصويرها، بمحتوى مسلّ أو لنشر الأفكار الإيجابية وتقديم النصيحة ومشاركة التجارب لنشر الوعي العام، كما أن هذه الفيديوهات يتم نشرها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ويتداولها المتابعون بكثرة.

كذلك الحال بالنسبة للفنانة سيرين عبد النور، التي يتابعها أكثر من 927 ألف شخص، مع تغير هذا الرقم في كل لحظة، بل وتنافس نادين نجيم أيضًا في الفيديوهات التي تنشرها عبر التطبيق، ونظرًا لاشتباه مضمون عدد من الفيديوهات بين الفنانتين، فقد أكد الجمهور أن المنافسة بينهما انتقلت من التمثيل إلى عرض المواهب الأخرى عبر "تيك توك"، المتمثلة بمشاهد من حياتها اليومية، الرياضة، والطبخ، والعائلة، والتقليد والمقالب، ومقاطع من مسلسلاتها ومقابلاتها.

وتشارك الفنانة نسرين طافش دائما متابعيها على "تيك توك" بمقاطع فيديو عفوية، فتارة بتقليد الأصوات، وأخرى بممارسة الرياضة داخل منزلها، أو تقوم بتأدية مقاطع غنائية، وتقديم النصائح والإرشادات عن الصحة، حيث يشاركها أكثر من 620 ألف شخص حتى مساء الأربعاء، 22 فبراير، مع تزايد أعداد متابعيها شيئًا فشيئًا.

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ومؤخرًا فاجأت الفنانة كارول سماحة الجمهور بدخولها عالم "التيك توك" برفقة ابنتها تاليا، لكن ردود الفعل كانت متباينة على أول فيديو شاركت فيه، فاعتبر عدد من المتابعين أنه لم يناسبها أو يليق بها، بينما أشاد آخرون بطرافتها، وفي النهاية اضطرت الفنانة لحذف الفيديو بعدما نشرته على إنستغرام.

ومن بين النجمات المتفاعلات على التطبيق الفنانة التونسية درة، واللبنانية ستيفاني صليبا، كارمن سليمان، عاصي الحلاني، وابنته ماريتا الحلاني، والفاشينيستا نور عريضة، وكارلا حداد، وغيرهن الكثيرات.

لكن الفنانة الوحيدة التي انتقدت النجمات على التيك توك هي الفنانة السورية إمارات رزق، حيث سخرت منهن قبل أيام قليلة، وكتبت:"إنو في عالم مستعدة تصير مهرجة كرمال تضل بالواجهة وما تاخد الكورونا الأضواء منهم؟.

وأضافت رزق: "معقول الكورونا منافسة لهل الناس ويكونوا هني فيروسات كمان؟ بدها صفنة (تحتاج إلى تفكير)". وانهالت التعليقات على موقف الفنانة السورية بين مؤيد لرأيها فيما عارضها البعض الآخر وهاجمها.