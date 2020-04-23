فهد الحيان يشتكي تجاهل "الهيئة السعودية" له لـ5 سنوات ويطالب بإنصافه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدى الممثل السعودي القدير فهد الحيان، استياءه من تجاهل مسؤولي هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية له ولتاريخه الفني بعد أن اشتكى من عدم رد الهيئة على الأعمال التي يقدمها منذ 5 سنوات، حيث أكد أنه خلال هذه الفترة لم يجد الرد بالقبول أو الرفض.

وظهر فهد الحيان في مقطع الفيديو الذي بثه عبر حسابه في "سناب شات"، مؤكداً في بداية حديثه على موافقته على نشر الفيديو في أي مكان، ثم أشار إلى عتبه على عمل هيئة الاذاعة والتلفزيون، بعد تجاهلهم له، في حين أنه يرى زملاءه يقدمون الأعمال وهو لا زال ينتظر الرد عليه بالموافقة أو الرفض، مستغربًا عدم وجود سببٍ لهذا التجاهل، إذ قال الحيان إنه تقدم ب 6 أو 7 نصوص فنية لاعتمادها من قبل الهيئة ولكنه لم يتلق ردا سواء بالموافقة أو بالرفض.

ووضع الحيان أمله في رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون المكلف خالد الغامدي الذي تقلد منصبه مؤخرًا بالنظر في مشكلته وحلها.

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يشار إلى أنَّ الفنان فهد الحيان قد أعلن اعتزاله التمثيل عام 2014 بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عاماً قدم خلالها عدداً من الأعمال الكوميدية، وأرجع الحيان قراره بالاعتزال إلى سوء الأوضاع الفنية في المملكة العربية السعودية.

ثم عاد الحيان في عام 2019 ليكشف أنه تسرّع في إعلان اعتزاله التمثيل وأن قرار اعتزاله جاء في لحظة غضب، حيث كان حزيناً ومستاءً من طريقة معاملة الممثلين في تلك الفترة، وأشار إلى أنه فوجئ بانتشار خبر اعتزاله على كل وسائل الإعلام، وجاءته عدة مكالمات بعدها لإثنائه عن ذلك.

الجدير بذكره أن شخصية "هزار" الشهيرة التي جسّدها في مسلسل طاش ما طاش فيها الكثير من طفولته وشخصيته الحقيقية.

وكان فهد الحيان، انفصل عن الثّنائيّ ناصر القصبي، وعبدالله السدحان، بعد ان قضى معهما 13 عامًا، من خلال مشاركته في بطولة المسلسل الشّهير "طاش ما طاش"، ليتّجه بعد ذلك إلى الإنتاح عبر مسلسل "غشمشم"، والذي استمرّ 6 أجزاء متتالية، كما أنتج مسلسلات "رحلة المليون، سوق الحراج، طيش عيال، هشتقه، منّا وفينا"، وفي عام 2014 قرر الاعتزال، إلاّ أنّه تراجع مؤخرًا، وبدأ بمحاولة العودة للساحة الفنية من خلال إنتاج بعض المسلسلات التي لم تجد الفرصة في الساحة حتى الآن.