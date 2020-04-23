صالح الجسمي يبادر بمصالحة مها محمد.. ويكشف هوية المتسبب بخلافاتهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي عن تفاصيل المبادرة التي قام بها لمصالحة الفنانة الكويتية مها محمد وزجها، وذلك بعد احتدام الخلافات بينهما بسبب تعاطفها مع الفنانة المغربية مريم حسين، موضحا أنه اكتشف أن هناك إحدى المحاميات قامت بإثارة الفتن بينهما وهو ما جعل الموضوع يصل إلى هذا الحد.

وقال الجسمي خلال مقطع بثّه على تطبيق "سناب شات": "اليوم أجريت اتصال هاتفي مع الفنانة الكويتية مها أحمد وزوجها عادل.. والحمد الله تلافينا كل المشاكل الي بينا واحنا الآن في أزمة وباء كورونا ورمضان على الأبواب وصفينا النية والنفوس".

وتابع: "للأسف اكتشفنا أن السوسة التي تدعي انها دكتورة قانون دخلت ما بينا َسوت الي سوته شوية على مها شوية على زوجها شوية عندي لعبت بينا كلنا لغاية لما وصلتنا للي وصلناه".

واختتم حديثه قائلًا: "فالحمد الله الواحد يعمل بأصاله وكلنا اصلنا طيب إن كان انا وإن كان هي أو زوجها.. الموضوع انتهى تماما وخلي السوسة تحترق بنارها وانا عندي إجراءات قانونية ضد السوسة".

من جانبها علقت الفنانة الكويتية مها محمد، في رسالة لها عبر حسابها بتطبيق "سناب شات" قائلة: "بما إن رمضان على الأبواب والتسامح من شيمنا تم الصلح بيني وبين الأخ صالح الجسمي .. واتضح أن في سوء تفاهم وعناصر خفية أثارت الفتنة بيننا.. وتصافت النفوس والكل على نياته واحنا خليجيين مانوقف في وجه بعض شكرا للناس الي تحب الخير وعلى نياتكم ترزقون".

يذكر أنَّ الخلاف بين مها والجسمي بدأ بعد دفاع الأولى عن مريم حسين إثر حبسها على خلفية الخلاف القضائي مع الإعلامي الإماراتي، ليفتح عليها الأخير النار عبر فيديو نشره على "سناب شات" قال فيه: "يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم، الفنانة الخليجية اللي بتبكي على مريم حسين، ليش ماتبكي على أولاد زوجك المساكين… أطفال جوعانين ما حد يصرف عليهم"، لافتا إلى أن زوجها ترك أولاده من زوجته الأولى بلا نفقة.

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وأضاف: "هدول يا فنانة يا خليجية مو أولى إنك تسترين عنهم ماهو زوجك جنبك على فراشك.. لاتنهي عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت ذلك".

وتابع: "رسالتي للفنانة الكويتية مها محمد لا تتدخلي فيما لا يعنيكي حتى لا تلاقي ما لا يرضيكي.. لا تدخلي في حكم قضاء بلادي ما حدا بيدخل في قضاء بلادك.. مثل ما بنثق في القضاء الكويتي ثقي في القضاء الإماراتي.. من ارتكب حماقة وجرم يتحمل مابيجي".

واختتم حديثه برسالة تهديدية لها، قائلا: "وما تيجبي سيرتي خليكي مع الرقاصة شهاب.. وكل ما حطتي خلال هاليومين انا موثقه وراح اتخذ إجرائي معك بالقانون ".

وبعدها وجه صالح الجسمي نداء عاجلا لوزير الداخلية بشأن ما ذكرته الفنانة ‎مها محمد من أنه لم يتبق محام في ‎الإمارات إلا وتواصل معها (يبون رأسه).

وظهر الجسمي في مقطع فيديو عبر "تويتر" يقول إنه على مدار الأسبوع والفنانة وزوجها يتحدثان عنه وهو يمرر الموضوع بأنه عادي وجدل على السوشال ميديا.

وأضاف: "لكن ذكرت فى مقطع فيديو لها إنه ما بقي محام في الإمارات إلا وتواصل معها ويريدون رأسه أي قتله، مبينا أنها كلمة كبيرة وكل تفسيراتها سيئة". وعد ذلك تهديدا من الفنانة الكويتية مطالبا السلطات بسرعة التحقيق في الأمر.

وهو ما دفع الفنانة الكويتية مها محمد للرد على الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بعد اتهامها بتهديده بشكل غير مباشر حين ذكرت في مقطع فيديو تقول "إن المحامين في الإمارات يبون رأسه".

ونشرت مها فيديو لها عبر خاصية "ستوري" إنستغرام، موضحة أن المتداول لها عبارة عن محادثات سناب شات عادية: "عندما تسمعون مني هذا الكلام (رأس صالح الجسمي) تعالوا اتكلموا وحاسبوني".

وردا على المدافعين عن صالح قالت إن وزير الداخلية الإماراتي الشيخ ‎سيف بن زايد آل نهيان لا يقبل من الجسمي أن يتطاول على بنات الكويت ويطعن في شرفهن ويهين النواب الكويتين، قائلة: "فيه فيدوهات موجودة عندي وموثقة يقول في أحدهم في بنتين من الكويت مسترجلات".