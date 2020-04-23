نوال الزغبي: أحجر أولادي بالمنزل.. وهذه حقيقة علاقتي بوائل كفوري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لأول مرة تفاصيل طلاقها من زوجها بعد انفصال دام 12 عامًا، قائلة :"أنا مطلقة رسميًا وصدر الحكم بلبنان واتوقف سابقا لأنه أرسل إلى الفاتيكان".

وقالت النجمة الذهبية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج وائل الإبراشي، إن أزمة طلاقها أثرت على عملها في البداية وأهلكتها كثيرًا، لذا قررت رفض الزواج مرة ثانية، معقبة:" اللي يجرب الزواج مرة كفاية".

وعن علاقتها بالفنان وائل كفوري، أكدت نوال الزغبي أنه تجمعهما معزة وصداقة منذ زمن ولا يوجد علاقة بينهما، وقالت :"أنا أتغزل في وائل كفوري وهو يتغزل في ولكن بعيدًا عن أية علاقة".

وقالت نوال الزغبي إنها محجوزة في المنزل منذ شهرين، معلقة "من الأفضل أن نعزل أنفسنا في البيت لمنع عدوى الأشخاص وانتشار المرض ليصبح وباءا"، مضيفة :"السجن المنزلي أفضل من سجن المستشفى".

وتابعت الفنانة اللبنانية :"ممنوع أشوف حد أو حد يشوفني، خاصة بعد أن توفى الكثير بسبب كورونا، وبالأخص بالمناطق الشعبية والأسواق.".

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وأردفت أنها تحجر أولادها في المنزل خوفًا عليهم، لأنها ترى أنه علينا أن نتحمل شهرين لكي تعود الحياة الطبيعية.

وعن تأجيل أغنية لها كانت مجهزة للنزول على العيد، قالت نوال إن ذلك جاء بسبب أغنية مسلسل غادة عبد الرازق التي فضلت أن تتواجد معها لأنها ممثلة مشهورة.

وكشفت الزغبي عن روتينها في العزل المنزلي، قائلة :"أقوم بتحضير الإفطار يوميًا، وأفضل القراءة، وأعمل على إنهاء الألبوم الخاص بي على التليفون، كما أتسلى مع أولادي وأحرص على الاطمئنان على أهلي يوميًا".

ودعت للوقوف بشكل قوي أمام فيروس كورونا، متوقعة لبلدها لبنان بالخروج من أزمة كورونا قريبًا لأنهم يتبعون إجراءات الحظر بشكل قوي، مطالبة الدولة بتقديم المساعدات للمواطنين، وأن تقف بجانبهم حتى تمر أزمة كورونا، لأن الحجر المنزلي يعطل عمل الكثيرين.

وبخصوص رأيها في العنف الممارس ضد المرأة خلال فترة الحجر المنزلي، أكدت الفنانة اللبنانية أن حالات العنف ضد المرأة زادت كثيرًا بعد ظهور فيروس كورونا مشيرة إلى أن مكوث معظم المواطنين في المنازل قد زاد العنف، مشددة على أنها تعترض على ذلك بشكل كبير.