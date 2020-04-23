محمد عبده يظهر بـ"الشورت" ويحطم رقم تايلور سويفت.. فماذا قال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر الفنان محمد عبده قائمة الوسوم الأعلى تداولاً عبر تويتر السعودية، مساء الأربعاء، تحت عنوان "أبو نوره"، وذلك بعد مشاركته في سهرة فنية افتراضية بالتعاون مع وزارة الثقافة في حفل مباشر عبر منصة الوزارة على حسابها بموقع إنستغرام.

وقدم عبده مجموعة من أغانيه الشهيرة والتي لاقت رواجًا واسعًا أمام متابعة عبر انستغرام، حيث فاق عدد المشاهدين 151 ألف شخص محطما رقم "تايلور سويفت" في عدد مشاهدات كرقم عالمي، محققا "ترند" محليا وعربيا وعالميا بحسب المتابعين، وهو الأول بكل اكتساح.

وقال محمد عبده خلال البث المباشر:" صوتي أصبح براند" ما أثار إعجاب الجمهور وعلقوا بأنه من باب النرجسية المباحة . وكتب أحد المغردين: "أي والله أغلى براند ، الثقة بمحلها تماما، وانت صادق يا بو نوره".

وأجاب فنان العرب على سؤال بشأن أكثر ما يحزنه في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم وفي المملكة وقال:"أكثر ما يحزنني في هذه الفترة أن الإنسان ما يقدر يروح لصاحب توفى، يعزي، أو يقف على قبره، هذه الأشياء تحز في نفسي كثير جداً".

وبدا محمد عبده متأثرا جدا في كلامه حتى كاد أن يبكي في البث المباشر .

وفاجأ عبده جمهوره في البث المباشر، حيث ارتدى "شورت" في إطلالة لم يعتد على الظهور بها، فيما جلس على أريكة داخل منزله، واعتبر الجمهور أن إطلالته بدت تلقائية وعفوية كأي مواطن في بيته.

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واستذكر المغردون من خلال ترند "ابو نوره" عبر موقع تويتر مسيرته الفنية طوال الأعوام التي غنى بها، كما أشادوا بحفله من داخل منزله.

وأضحك محمد عبده الجمهور حينما لخص يومه في الحجر قائلا: "اقضي يومي في تلات ألفات وهي : أكل أصحى أنام"، فتداول المغردون هذه الجملة على وجه التحديد بشكل كبير مؤكدين أنه يمثلهم.

من جانب آخر؛ كان الفنان محمد عبده قد أثار جدلا واسعا مؤخرا، بعد تصريحاته حول الغناء، حيث قال إن الغناء الماجن حرام.

ويعد عبده أحد أشهر وأنجح المطربين العرب، وعلى الرغم من أنَّ لديه أغاني تعد من أبرز ما أنتجه الفن السعودي، فإنه يعرف بتصريحاته غير الموفقة والمثيرة للجدل، وبتصرفاته التي من الممكن أن تجعله محل انتقاد.