شكرا لقرائتكم كورونا يتسبب في بتر ساق أحد نجوم مسرح برودواي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت زوجة الممثل نيك كورديرو، المرشح لجائزة توني، والذي تخصص في لعب دور الشرير على مسرح برودواي، إن زوجها سيضطر إلى بتر ساقه اليمنى بعد تعرضه لمضاعفات من فيروس كورونا.

وأضافت أماندا كوتس على إنستغرام، أمس السبت، أن كورديرو عولج بمرققات الدم للمساعدة في التخلص من تجلط الدم في ساقه، لكن أطباءه اضطروا إلى إيقاف العلاج لأنه تسبب في نزيف داخلي.

بتر ساقه

وتابعت: "لقد أقلعنا عن استخدام مرققات الدم، لكن هذا سوف يسبب بعض الجلطات في الساق اليمنى، لذا سيتم بتر هذه الساق اليوم".

كورديرو

ودخل كورديرو وحدة العناية المركزة في مركز سيدارز سايناي الطبي في لوس أنجلوس في 31 مارس/آذار، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي وهو فاقد الوعي بعد أن أصيب بمرض كوفيد- 19.

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وكانت زوجته ترسل له مقاطع مصورة يومية لها ولابنهما البالغ من العمر 10 أشهر، حتى يتمكن من رؤيتهما عندما يستيقظ، كما حثت الأصدقاء والمعجبين على الانضمام إليها في غناء يومي طويل.

مرشح لنيل جائزة توني

ولعب كورديرو عام 2014 دور جندي من الغوغاء لديه موهبة في مسرحية مقتبسة من فيلم "رصاص في برودواي" للمخرج وودي آلن الذي أنتج عام 1994، وترشح عن هذا الدور لنيل جائزة توني لأفضل ممثل في مسرحية موسيقية.

وبدأ كورديرو الطويل النحيل أدواره على برودواي بدور الزوج إيرل أمام جيسي مويلر في "النادلة"، بالإضافة إلى دور سوني في فيلم "قصة من برونكس" لشاز بالمينتري.

وعلى الشاشة الصغيرة، ظهر كورديرو في عدد من المسلسلات منها "الدماء الزرقاء" و"القانون والنظام: الوحدة الخاصة للضحايا" و"ليليهامر" وكذلك دوره في "المضي بأسلوب".

كورديرو وزوجته وابنه

وكان الفيروس قد أصاب ممثلين مخضرمين آخرين في برودواي، منهم داني بورشتاين، وبريان ستوكس ميتشل، وغافين كريل، وآرون توفيت، ولورا بيل بندي، بالإضافة إلى الملحن ديفيد برايان. كما أودى بحياة الكاتب المسرحي الحائز على جائزة توني تيرينس ماكنالي.