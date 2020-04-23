تراند اليوم : بعد إشهار إفلاسه بسبب السرطان و كورونا .. فنان مصري شهير ينجو من الموت المحقق بمعجزة

يبدو أن المواقف السيئة تلاحق الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب ، فبعد إعلان إفلاسه كشف أنه نجا من الموت بأعجوبة.

وقال في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك": أنا تعبت أوي امبارح وجاري أنقذني.

وأضاف: دخلت أنام على 12 وصحيت مفزوع ودايخ ومش قادر آخد نفسي وضغطي كان 72 على 42 والنبض كان 101 في الدقيقة .. حسيت إني هموت.

وأردف: الحمدلله جاري كان صاحي وجابلي دواء يرفع الضغط .. وفي النهاية الصحة الصحة الصحة .. وملعون أبو الفلوس.

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و حصد الفنان زكي فطين عبد الوهاب موجة من التعاطف بعدما أعلن عن معاناته من أزمة مادية بسبب عدم قدرته على العمل في ظل كورونا.

وقال "عبد الوهاب" في تدوينة عبر فيس بوك : أنا مخنوق .. جالى مسلسل مع

المخرجة الموهوبة "مريم ابو عوف" .. دور كوميدى .. مش كوميدى .. دور اقرب

للسخرية اخيرا .. بس للأسف الدكتورة بتاعتى منعتنى من النزول للتصوير بسبب "

الكورونا" .. لان مناعتى اضعف من الشخص الطبيعي خصوصا بعد جلسات الـ

chemo.

. وأضاف: ورجعنا تانى للفلس والخنقة .. ملعون أبو المرض

