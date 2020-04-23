عبدو شاهين وطلال الجردي: رجعنا يا حرامية

ميرنا وليد - بيروت - عاد الممثل اللبناني ​عبدو شاهين​ إلى الساحة، للمشاركة في الثورة، وقد نشر صورة جديده له من ساحة الشهداء.

وكان أيضاً برفقة عبدو شاهين في الصورة الممثل اللبناني ​طلال الجردي​.

وكتب عبدو تعليقاً على الصورة التي نشرها:"ثورة ع قلب كل فاسد وانصاف لبلدنا المنهوب رجعنا يا حرامية ".

وتأتي خطوة عبدو شاهين وطلال الجردي للتأكيد على المثابرة في مطالب ثورة 17 تشرين، خاصة مع تأزم الوضع الإقتصادي في لبنان، والوضع المعيشي المزري الذي يعيشه اللبناني، الذي تدهور أكثر مع أزمة كوروونا التي عصفت بنا.

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