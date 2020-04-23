شاهد.. لماذا قال محمد امام ان محمد رمضان “بيستعبط”؟

كتب امير فتحي في الخميس 23 أبريل 2020 07:48 صباحاً - علق الفنان محمد المصري محمد امام على تصريح لمواطنه الفنان محمد رمضان عن رغبته في التمثيل امام الزعيم عادل امام كضيف شرف في احد مسلسلاته.

وأوضح محمد إمام، خلال حوار مع الصحفي اللبناني ربيع هنيدي، أن محمد رمضان تحدث إليه إلا أنه لم يخبر والده بتفاصيل المكالمة قائلا: “أنا ولا قولت لأبويا، محمد رمضان بيتكلم يعمل نمرة يعني أنا عارفه من زمان كنا شلة واحدة من زمان كان مكلمني بيستعبط يعني، أنا بقولها بالعشم هو كان بيهزر يعني”.

وكان محمد رمضان قد أجاب ردا على سؤال من الصحفي ربيع هنيدي عن امكانية ان يظهر في مسلسل مع عادل امام بالقول: “الموضوع صعب جدا انه منتج يدفع للاستاذ عادل امام اجره ويدفعلي اجري اعتقد مش حيبقى معاه يدفع للمخرج والمصور ويمكن ما يبقى معاه يعيش”.

وعن امكانية ان يظهر امام عادل امام كضيف شرف، قال محمد رمضان انه اتصل بالفعل بمحمد امام وطلب منه ان يوصل رسالة الى عادل امام عن رغبته في الظهور امامه كضيف شرف مجانا دون اي اجر.