سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 22 أبريل

واصل الجنيه السوداني تعافيه أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي، اليوم الأربعاء؛ حيث تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني 6 جنيهات كاملة، بينما استقرت العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وقال متعاملون إن سعر الدولار تراجع صباح اليوم ليبلغ 114 جنيها مقابل 120 جنيها خلال تعاملات أمس، مدعوما بتراجع الطلب على العملة الأمريكية مع فرض حظر التجوال وقيام السلطات بحملات مكثفة على تجار العملة وفرض عقوبات جديدة صارمة، وفق وسائل إعلام محلية.

وأوقف بنك السودان المركزي التعامل المباشر مع العملاء في جميع المصارف العاملة في البلاد.

وأوضح البنك المركزي، في بيان مقتضب، الثلاثاء، أن المصارف ستستمر في صيانة وتغذية الصرافات الآلية وإجراء تسويات الدفع الإلكتروني إلى حين إشعار آخر، مشيرا إلى أن القرار جاء تماشيا مع توجهات الدولة الرامية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد البنك المركزي أنه سيستمر في مراقبة الوضع الصحي في البلاد وإصدار أي تعليمات وتوجيهات في حينها.

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سعر الإسترليني واليورو



وسجل اليورو 59.67 جنيه للشراء و59.97 جنيه للبيع والجنيه الإسترليني 67.57 جنيه للشراء و67.91 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء تراجع اليورو إلى 122 جنيها مقابل 128 جنيها أمس، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 140 جنيها مقابل 142 جنيه، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.65 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 175.60 جنيه للشراء و176.48 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء تراجع الريال السعودي إلى 29.30 جنيه مقابل 31.50 جنيه أمس، وتراجع الدرهم الإماراتي إلى 31 جنيها مقابل 33.30 جنيه بالأمس، كما تراجع الدينار الكويتي إلى 245 جنيها مقابل 250 جنيها في تعاملات الثلاثاء.