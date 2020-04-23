القاهرة - لايف ستايل نشرت الإعلامية منى الشاذلي صورة جديدة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ". وهنأت الشاذلي متابعيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وكتبت معلقة على صورتها "كل سنة وانت طيبين رمضان كريم". وتفاعل معها متابعينها على الانستجرام بالتعليقات وجاء أبرزها كالاتي: كل سنه وحضرتك طيبة وبألف خير كل عام وانتى بخير يا استاذه منى أولادى الصغيرين بيحبوكى جدا كل سنه وانتى طيبه ودمتى بخير يارب Advertisements

يذكر أن الإعلامية منى الشاذلى قد إستضافت مؤخرًا ضيوفها عبر الاسكايب وتابعت حلقاتها من الاستديو بدون جمهور نظرًا لما تمر به البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا وحرصًا منها على نشر الوعى بالمكوث في المنزل لخطورة الموقف . وقد نشرت منى الشاذلي عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو كوميديا قد يهمك أيضا: مدحت العدل يقدم قصيدة عن "كورونا" في "معكم منى الشاذلي" كنزي عمرو دياب تنشر فيديو جديد لها عبر "إنستجرام"

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كانت هذه تفاصيل خبر منى الشاذلي تهنئ جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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