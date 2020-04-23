قصة رحيل مأساوية لنعيمة عاكف بعد الرقص في الطفولة

يصادف اليوم الخميس 23 أبريل، ذكرى وفاة الفنانة الراحلة نعيمة عاكف، التي وُلدت في 7 أكتوبر عام 1929، ورحلت في مثل هذا اليوم عام 1966 عن عمر ناهز الـ37 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

قدمت نعيمة عاكف، الرقص والغناء والمونولوج وأجادت فن التمثيل، وأسعدت الملايين بفنها الراقي، فمع هذا الفن والتوهج كان حظها في هذا العالم قليلا، فقد هاجمها وحش المرض الذي أنهى حياتها التي كانت مفعمة بالنشاط والحيوية وحب الحياة.

بدأت نعيمة عاكف، في تعلم فن الرقص والاستعراض من خلال السيرك الذي يمتلكه والدها، وبدأت بالعمل فيه وهي لم يتجاوز عمرها الرابعة، واستطاعت أن تخطف الأنظار إليها بحركاتها البهلوانية الرشيقة، واستحوذت على الأضواء من باقي أعضاء الفرقة على الرغم من صغر سنها.

وكانت نعيمة عاكف غير مهتمة بالسرك في البداية، إلا أن والدها حببها في ذلك حينما بدأ في تعليم شقيقتها الأكبر، وشجعها، وبات يعيرها بأنها لا تستطع فعل ما تفعله شقيقتها، حتى اشتعلت الغيرة في قلب نعيمة، واستطاعت أن تتفوق على شقيقتها وباقي الفرقة.

Advertisements

ورحلت نعيمة عاكف عن عالمنا في 23 أبريل عام 1966، عن عمر ناهز الـ37 عامًا، بعدما صراع مع مرض السرطان، استمر 3 سنوات.

قد يهمك أيضا:

نعيمة عاكف موهبة فنية نادرة أنهاها المرض الخبيث

نادين نسيب نجيم تتسلى بالرقص في مرحلة الحجر الصحي