شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مغنية آخر ضيوف شرف "سكر زيادة" لـ نادية الجندى ونبيلة عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان اللبنانى باسم مغنية من تصوير مشاهده بمسلسل "سكر زيادة"، من بطولة النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، حيث يشارك باسم داخل أحداث المسلسل كضيف شرف، ويظهر فى حلقتين فقط، وبشخصيته الحقيقية.

مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى.

المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكي التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

يذكر أن باسم مغنية يشارك في رمضان بمسلسل النهاية، بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق، وناهد السباعى، وسهر الصايغ، ومحمود الليثى، وباسل الزارو، وعبد الرحيم حسن، وذكى فطين عبد الوهاب، ومحمد جمعة، وحسام داغر، وعمر الشناوى، والعمل فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى اطار خيال علمى فى عام 2120.