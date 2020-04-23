ليالي الحظر.. إدوارد يغني مع أبنائه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان إدوارد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو له يغني فيه مع ابنته ماريا وابنه ماركو. وكتب إدوارد: "بنغني أغنية Its Now or Never لـElvis Presley". يُذكر أن ماريا شاركت مع إدوارد في مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، كما يشارك إدوارد في مسلسلي البرنس وفرصة تانية في رمضان المقبل

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