شكرا لقرائتكم خبر عن بتحاول تتصدى لـ كورونا.. جينيفر جارنر وحيدة فى لوس أنجلوس (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين جينيفر جارنر وهي تسير وحيدة في لوس أنجلوس، وتظهر جارنر وهي تتحدث في الهاتف وفي يدها الكمامة، بدت زوجة بن أفليك السابقة البالغة من العمر 48 عامًا بصحة جيدة وهي متجهه لركوب سيارتها في حي برينتوود الذي تعيش فيه مع أطفالها الثلاثة، فيوليت، سيرافينا، وصموئيل.

وتحاول جارنر تخطي ملل كورونا بعدما أوقف الحياة في مختلف المجالات مؤخرًا، وذلك عن طريق ظهورها من وقت لآخر تحاول التنزه أمام المنزل.

جارنر ظهرت مؤخراً أثناء مرورها في أحد الشوارع أمام منزلها، ولكنها تلك المرة لم تظهر بصحبة أولادها، حيث ظهرت وحدها وهي ترتدي ماسك علي وجهها، بالإضافة إلي محاولتها فك قيود كورونا عبر ركوب الدراجة.

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على جانب آخر أكدت العديد من التقارير خلال الفترة الأخيرة أن النجمة الشهيرة رفضت الموافقة علي طلب زوجها السابق بن افليك، وذلك بعدما طلب منها أن تمنح شريكته الجديد انا دي ارماس وقت تتعرف خلاله علي ابناءه كي يعلموا كافة تطورات حياته الجديدة، حيث يرتبط النجم الشهير بعلاقة صداقة حالياً مع حبيبته الجديدة التي تصغره بنحو 16 عام، ويعيش معها أفضل أوقاته كما يقضوا وقت الحجر الصحي الذاتي معاً خلال الفترة الأخيرة، آخرها خلال الساعات الماضية حينما ظهر الثنائي معاً أثناء سيرها في مدينة فينيس في رحلة يتنزها فيه ومعهما كلابهما.