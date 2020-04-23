شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تتقمص شخصية السندريلا فى "هو وهى" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة لقاء الخميسى، على مشاركة "فيديو" جديد تتقمص من خلاله شخصية الفنانة القديرة الراحلة سعاد حسنى في مسلسل "هو وهى"، وذلك من خلال حسابها على تطبيق تيك توك، وعلقت قائلة:"هو وهي سعاد حسني البديعة أحمد زكي العظيم".

@lekaaelkhamissi ##هو_وهي ##سعاد_حسني ##البديعة ##أحمد_زكي العظيم ????♬ Original Sound - Unknown

لم يكن الفيديو الوحيد أو الفنانة سعاد حسنى الوحيدة التى تقمصت فيها الفنانة لقاء الخميسى شخصية أحد الفنانين عبر حسابها على "تيك توك"، ولكن سبق وقلدت الفنانة الكبيرة الراحل سناء يونس، من مسرحية "سك على بناتك" للراحل فؤاد المهندس، حيث تقمصت لقاء الخميسى شخصية سناء يونس وهى تتحدث عن مأساتها مع زوجها.

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لقاء الخميسى، اعتادت فى الأيام الأخيرة أن تقدم فيدويهات عبر تيك توك، حيث نشرت مقطع آخر من قبل تقمصت شخصية "بكيزة هانم الدرملى"، للفنانة القديرة سهير البابلى، من المسلسل الكوميدى "بكيزة وزغلول"، قائلة: "أنا هانم.. أنا اتولدت هانم وهموت هانم بس بعد عمر طويل، العالم كله لازم يعرف الحقيقة دى، جربعة مش هتجربع، ذل مش هتذل، فقر مش هفتقر".

من ناحية أخرى، اعتذرت الفنانة لقاء الخميسى عن فيلم "للبنات فقط" التى كانت من المفترض أن تشارك فى بطولته بسبب ارتباطها بعدد من الأعمال، وهو من تاليف أيمن سليم وإخراج سيد الحسينى ويشارك فى بطولته كل من الفنانة جينا سليم ومنة جلال ولى لى قاسم.

وكرمت مؤخرا لقاء الخميسى فى ختام فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، التى أقيمت بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف الذى قدم العديد من الأعمال الناجحة فى مشواره الفنى.