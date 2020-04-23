صورة| آيتن عامر تكشف عن صورتها أيام الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
كشفت الفنانة آيتن عامر، عن ملامح وجهها في مرحلة الثانوية، من خلال صورة لها.
واكتفت ايتن، بالتعليق على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "أيام الثانوي".
يذكر أن، الفنانة آيتن عامر، تشارك في دراما رمضان بمسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.
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