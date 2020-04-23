كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر سامي مغاوري يقع في غرام عبير صبري.. تعرف علي التفاصيل! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع علي " سامي مغاوري" في غرام جيجي"عبير صبري" ، كما وتحدث بينه وبين أبناءه العديد من المواقف الكوميدية علي مقاطع من أغنيات الكينج محمد منير.

ويظهر بعد ذلك وحيد ويطلب أوردر عبر تطبيق ونسني، ويخبر أيمن، هيمن، تارا، بأنهم سيكونون جزء من عائلته، ليظهر بصورة أخرى، وكأنه غني، ويملك الكثير من المال، وناجح في عمله، ليوافق أهل حبيبته ماجي علي زواجها منه ولكن في النهاية يكتشف موظفوا ونسني أن وحيد كان هدفه إفساد الزواج.

يذكر أن مسلسل ونسني إخراج رامي رزق الله، وبطولة كل من محمود الليثي، سارة درزاوي، حازم إيهاب، هنا غنيم، أحمد سلطان، بسنت شوقي، خالد بكير، أمال قطب، محمد النجار، أحمد صبري غباشي، بسمة نبيل، ويظهر عدد كبير من ضيوف الشرف منهم ماجد المصري ومحمد عز وعبير صبري.

