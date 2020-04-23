شاهدوا ايتن عامر قبل الشهرة.. هل أجرت عمليات تجميل؟

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة أستعادت من خلالها ذكريات فترة مراهقتها، عندما كانت في مرحلة الثانوية العامة.

جمهور ومحبي أيتن عامر إنهالوا عليها بالتعليقات التي كان أغلبها تؤكد أن ملامحها لم تتغير منذ هذه المرحلة وحتي الان، وأشاد الكثيرين من محبيها بملامحها الطفولية أيضا.

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يشار إلي أن الفنانة أيتن عامر قد انتهت مؤخرا من تصوير كافة مشاهد مسلسلها الجديد فرصة تانية الذي ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل بجانب الفنانة ياسمين صبري في ثاني بطولتها المطلقة، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم أحمد مجدي وهبه مجدي ومحمد دياب وإدوارد وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

كما تشارك أيتن عامر أيضا في بطولة مسلسل رجالة البيت الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني وبيومي فؤاد ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته أيضا مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا المصرية .

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