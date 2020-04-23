صور: بطلات مسلسل Elite في جلسة تصوير مبهرة

شاركت بطلات مسلسل Elite في جلسة تصوير لصالح مجلة اسبانية ظهرن على غلافها. وبدت البطلات متناغمات لناحية تنسيق إطلالاتهن في الصور الاربعة.

الصور حازت إعجاب محبي المسلسل الذين اثنوا على اطلالة النجمات. Advertisements

يذكر ان المسلسل عرض على شبكة نتفليكس بثلاثة مواسم، وهو يدور في مدرسة تضم طلاباً ينتمون إلى طبقة مخملية، تقتل إحداهم، وتبدأ بعدها مشاكل الطلاب بالظهور.

وقد ضم المسلسل عائلة عربية مهاجرة، اثار حضورها الجدل، اذ رأى مشاهدو المسلسل ان هذا الاخير تعمد تشويه صورة العرب من خلال حصرهم بنماذج نافرة.

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