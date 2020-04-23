مقطع مصور لابنة عمرو دياب أثناء لحظة سقوطها من مكان مرتفع

شاركت كنزي عمرو دياب أبنة الهضبة متابعيها عبر حسابه الشخصي علي موقع الفيديو والصور بمقطع مصور ظهرت من خلاله وهي تقوم بمحاولة التزحلق بالحبال، وظهرت في المقطع الذي نشرته وهي تقوم بالتزحلق من أحد الأماكن المرتفعة وكادت أن تسقط خلال محاولتها،و علقت كنزي علي المقطع التي نشرته وقالت "أستمتع بمحاولتي الفاشلة في التزحلق بالحبل".

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إنهالت الكثير من التعليقات علي المقطع الذي نشرته كنزي وتعرضت للكثير من الاإنتقادات التي دائما ما تتعرض لها هي وأشقائها بسبب الممارسات الغريبة التي يقوموا بها من وقت لأخر.

ويعيش أبناء عمرو دياب خارج مصر منذ سنوات طويلة ويتجه أغلبهم للقيام بالعديد من الأفعال التي يرفضها الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

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يشار إلي أن الهضبة عمرو دياب ينشغل حاليا بوضع الموسيقي التصويرية لمسلسله لعبة النسيان الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني خلال الموسم الرمضاني الدرامي المقبل، والذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب دينا الشربيني من بينهم محمود قابيل ورجاء الجداوي وإنجي المقدم وأحمد داود، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول فتاة تصاب بفقدان الذاكرة وتتعرض للعديد من المواقف مع أسرتها والمقربين منها.

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