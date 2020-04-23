فريدة سف النصر تتعرض لحادث سرقة مروع ..اللص كان يراقبها هي وعائلتها

فاجئت الفنانة فريدة سيف النصر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بمنشور كشفت من خلاله تعرض شقتها وشقة نجلها للسرقة في وقتا واحد، واصفة هذا الحادث بالمدبر.

وقالت فريدة سيف النصر في منشورها "الحمد لله تم سرقة بيتي وبيت ابني.. أنا في التصوير وهو قضى أربع أيام عند أهل زوجته.. الظاهر كنا متراقبين.. جاري رفع البصمات.. حسبنا الله".

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يشار إلي ان الفنانة فريدة سيف النصر كانت تعاني خلال الفترة الماضية من ورم شديد في خدها، وكشفت بعد ذلك أن السبب من هذا التورم إنها أصيب بخراج في أسنانها أثر عليها بشكل كبير، وطالبت الكثيرين من محبيها بالدعاء لها لتخطي هذه المحنة .

وتوقفت الفنانة فريدة سيف النصر عن الأعمال الفنية خلال الفترات الماضية وأصبح ظهورها في ألأعمال قليل للغاية، بالإضافة إلي إنها دائما ما ترفض الظهور إعلاميا في البرامج، بعد أن عاشت فترة من الزمن كانت من أكثر الفنانات ظهورا في الأعمال الفنية سواء السينمائية أو المسرحية .

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