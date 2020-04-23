فيديو: زينة أول ضحايا مقالب فيفي عبده وانتقادات بالجملة لهذا السبب



عرضت مساء أمس الثلاثاء، الحلقة الأولى من برنامج النجمة فيفي عبده للمقالب "خلي بالك من فيفي"، كانت ضيفتها الفنانة زينة التي تعرضت لعدة مواقف مرعبة وعندما حاولت الهروب أصيبت بكدمة قوية في قدمها بسبب إنزلاقها من على السلالم.

فكرة المقلب تدور حول استضافة فيفي عبده للنجمة زينة داخل منزلها لتسجيل حلقة خاصة من برنامج جديد، وعندما وصلت زينة تعرضت لمضايقة من رجل الأمن وبعد تخطي الأزمة فوجئت بوجود ضيفة من المغرب تجسد شخصيتها الفنانة زينب عبيد، لتنطلق عدة مقالب كلها تدور في عالم الحسد والعين والسحر والعفاريت ومحاولة إيهام الضيف بأنه فأل سيء على المنزل.

وشهدت الحلقة اتهام "فيفي" لـ"زينة" بالحسد، بعد سقوط مقتنياتها القيمة وانهيارها بعد دقائق من دخولها، لتقوم "فيفي" برش الملح، الأمر الذي أثار استغراب "زينة"، وما زاد هذا الاستغراب هو استخدام البخور.

وبعد ذلك، فوجئت "زينة" بظهور خادمة "فيفي" وإصابتها بحالة صرع، لتعلن "فيفي" أنها مُصابة بـ"مس جن"، وتطلب من زينة الرحيل من منزلها، على أن تزورها يومًا غيره.

واستمرت "فيفي" في فقرات الرعب أمام "زينة"، التي تعرضت لإصابة في ساقها، بعد وقوعها على الأرض، أثناء محاولتها الهروب من الخادمة.

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كما تم تمثيل مشهد سقوط قتيل حرقًا بالنار، وإغماء "فيفي"، لتقوم "زينة" بخلع حذائها وضرب الخادمة، قبل أن تقوم "فيفي" لتنهي المقلب بـ"زغرودة"، وسط ضحكات المغربية "زينب عبيد"، التي تشارك في تقديم البرنامج، وصدمة زينة.

برنامج "خلي بالك من فيفي عبر قناتي mbc مصر وmbc 5 وتقدمه فيفي عبده وزينب عبيد، وهو عبارة عن برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عددًا من الفنانين المغاربة والعرب.



بعد عرض الحلقة انتقد البرنامج، البعض راى ان المقلب متفق عليه، وان الممثلتين لم تتصرفا بعفوية، وان التمثيل كان واضحا وتساءل البعض ما جدوى عرض برنامجي مقالب على نفس المحطة.