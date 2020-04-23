بسبب هذه الصورة... جينيفير لوبيز مطالبة بدفع 150 الف دولار



طالب مصور أمريكي يدعي "ستيف ساندرز" النجمة جينيفبر لوبيز بمبلغ 150 ألف دولار، واتهمها بالتعدي علي حقوق الطبع والنشر، على خلفية نشرها صورة التقطها لها، عبر حسابها على انستغرام.



ورفع المصور دعوى في محكمة اتحادية في نيويورك، بسبب استخدام لوبيز غير المصرح به لصورة التقطها لها، للترويج لعلامتها التجارية دون الحصول على إذن منه أو دفع أي تعويض، وفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

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وشاركت جينيفر الصورة على حسابها الخاص بها بموقع انستغرام، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 119 مليون متابع، وقالت إن الصورة تلقت أكثر من 656,000 إعجاب عندما نشرت في يونيو 2017.