ديميت أوزدمير غاضبة: لا تذكروا اسم جان يامان أمامي

طالبت الممثلة ديميت اوزديمير الصحافة التركية عدم ذكر اسم زميلها جان يامان أمامها.



وبدت ديميت منذ أيام غاضبة وقالت في تصريح لها “جان يامان عزيز وقريب من قلبي، لكن كفاكم ربط اسميْنا سويًا، لا تذكروا اسمه أمامي، لا شيء بيننا، نحن صديقان لا أكثر”.



تابعت: “لا أحبه ولا يحبني، وبكل الأحوال هذا الأمر لا يعني أحدًا منكم، لا تتدخلوا بحياتي الشخصية أرجوكم”.



أضافت ديميت: “اهتموا بأعمالي، فأنا ممثلة ولستُ ناشطة عبر السوشيال ميديا، ويومًا لم أعلن حبي لجان أو غيره”.



يذكر ان النجمين بطولة مسلسل “الطائر المبكر” العام الماضي، وحصد نجاحًا هائلًا في تركيا والشرق العربي، وفجر يامان مفاجأة بعد إعلانه ان قصة حب كانت تجمعه بديميت وكان مقررا لها ان تتكلل بالزواج ولم يعلن عن اسباب انفصالهما.

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كما كشفت صحف تركية قبل مدة عن قصة حب عاشها بطلا “الطائر المبكر” أثناء تصويرهما العمل كادت تتكلل بالزواح.



وكشفت تقارير صحفية أن يامان خان زميلته ودخل في العديد من العلاقات، وهو ما جعل ديميت تلغي فكرة الارتباط به وتعدل عن الزواج منه بعدما اكتشفت خيانته، فيما أشار الأخير من قبل إلى أنه ليس مستقراً في علاقاته العاطفية.



في وقت سابق وصف يامان علاقته بزميلته ديميت أوزديمير بأنها الأفضل على الإطلاق والأكثر تناغماً في الدراما التركية، وفقاً لما نشرته صحيفة Akşam التركية.



يامان قال وقتها في تصريحات للصحفيين إن: “أنا وديميت أكثر شريكين متناغمين حتى الآن، نتفق بشكل كبير جداً في الكثير من الأمور”.



جاءت تصريحات يامان بعد انتشار أخبار حول علاقة حب تجمع شريكته في مسلسل «الطائر المبكر» ديميت أوزدمير بالممثل كان يلدريم، وهو ما نفاه الطرفان.