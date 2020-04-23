فرصة لمحبي مسلسل Friends للتمثيل فيه ولقاء نجومه

إذا كنت من محبي مسلسل Friends، الآن لديك الفرصة للمشاركة في حلقة المسلسل الجديدة والجلوس مع نجوم المسلسل لشرب القهوة معهم في سينترال بيرك.
فقد أعلن القيمون على العمل، أن المشاركة متاحة امام الجميع، وأن كل ما على الراغب في المشاركة فعله هو التبرع بأي مبلغ في موقع AllInChallenge للدخول في السحب. وستذهب التبرعات لتوفير الطعام للأطفال وكبار السن وسط ازمة كورونا.
يذكر أن الحلقة الخاصة تم تأجيلها إلى موعد لم يحدد بعد بسبب ازمة كورونا، وسيشارك فيها كل نجوم العمل.
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