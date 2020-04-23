خبر سار إلى محبي مسلسل "ابنة السفير"

أكدت الصحافة التركية أن طاقم مسلسل "ابنة السفير" التركي لبطليه انجين اكيوريك ونسليهان أتاغول، يخطط للعودة الى استكمال التصوير في الشهر القادم.

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وكان المسلسل قد توقف منذ أسبوعين بسبب ازمة كورونا، التي اوقفت تصوير الكثير من المسلسلات وبالتالي عرضها، إذ ان الاتراك يصورون مسلسلاتهم ويعرضونها في وقت واحد.



وكان " ابنة السفير" قد نجح في تحقيق نسلة مشاهدة مرتفعة جداً، قبل ان يتوقف عرضه.