خبر سار إلى محبي مسلسل "ابنة السفير"

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أكدت الصحافة التركية أن طاقم مسلسل "ابنة السفير" التركي لبطليه انجين اكيوريك ونسليهان أتاغول، يخطط للعودة الى استكمال التصوير في الشهر القادم.
وكان المسلسل قد توقف منذ أسبوعين بسبب ازمة كورونا، التي اوقفت تصوير الكثير من المسلسلات وبالتالي عرضها، إذ ان الاتراك يصورون مسلسلاتهم ويعرضونها في وقت واحد.
وكان " ابنة السفير" قد نجح في تحقيق نسلة مشاهدة مرتفعة جداً، قبل ان يتوقف عرضه.
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